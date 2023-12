Kỷ luật cán bộ CSGT ở Bình Dương có hành vi thiếu chuẩn mực

(VTC News) -

Trưa 1/12, xác nhận với VTC News, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã họp xem xét và ban hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông T. - cán bộ CSGT vì có hành vi thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông.

Ngoài kỷ luật khiển trách, Phòng cũng đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chuyển công tác đối ông T., không tiếp tục làm CSGT.

"Có vi phạm nào phải lập tức xử lý, không thể để ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an trong dân được", Đại tá Trần Văn Chính nói.

Hình ảnh được cho là cán bộ CSGT ở Bình Dương (Ảnh: cắt từ clip)

Trước đó, ngày 27/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông là tài xế ô tô đang xảy ra cự cãi. Cự cãi tới đỉnh điểm, một người cầm viên gạch đi tới, chửi bới, đe dọa người còn lại (đang cầm điện thoại quay lại diễn biến vụ việc).

Điều đáng nói, người đàn ông cầm gạch đe dọa và chửi bới được cho là cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương.

Thời điểm xảy ra vụ việc được xác định ngoài giờ làm việc, trên Quốc lộ 13 (đoạn qua địa bàn TP Thuận An) và người này không mặc trang phục của ngành.

Sau khi đăng tải, clip nhận được hàng trăm nhìn lượt xem và bình luận. Đa số đều lên án hành vi thiếu chuẩn mực của ông T.

Trước đó, ngày 20/7/2022, Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang cũng kỷ luật 2 Đại uý không chấp hành đúng các quy định về trật tự, an toàn giao thông và có lời nói không chuẩn mực trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, ngày 25/6, Tổ tuần tra gồm 3 cán bộ Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh trong khi tuần tra phát hiện ô tô do V.V.H. (SN 1983) cầm lái vi phạm tốc độ. Qua kiểm tra, tài xế không có giấy phép lái xe.

Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện, có sự chứng kiến và đồng ý ký tên vào biên bản của người vi phạm.

Do H. không có giấy phép lái xe nên cán bộ Tổ tuần tra là Đại úy Lê Vũ Đức và Đại úy Phan Thành Đỉnh điều khiển xe về chốt để xử lý.

Trong quá trình lái xe về chốt, Đại úy Lê Vũ Đức và Đại úy Phan Thành Đỉnh không chấp hành đúng các quy định về trật tự, an toàn giao thông và có lời nói không chuẩn mực.

Hành vi của 2 cán bộ được camera ghi lại. Đoạn clip sau đó được tán phát trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của lực lượng công an.