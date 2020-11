Ký khống giấy tờ đất để trục lợi, nguyên chủ tịch phường ở Huế bị khởi tố

(VTC News) - Nguyên Chủ tịch UBND phường Thuỷ Xuân (TP Huế) vừa bị khởi tố do ký khống giấy tờ đất nhằm trục lợi và gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

(VTC News) - Hai cán bộ Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến việc Đường 'Nhuệ' dàn xếp vụ án Cố ý gây thương tích do đàn em gây ra.

(VTC News) - Tai cơ quan Công an, Nguyễn Duy Long khai mục đích giả danh công an vì thích làm công an, muốn ra oai với bạn gái.