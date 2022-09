Ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

(VTC News) -

Với mục tiêu hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, nâng cao giá trị nông sản và phối hợp tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, thực hiện được nhiệm vụ giảm được chi phí đầu vào, chuyên nghiệp hóa trong quá trình sản xuất, tích hợp đa giá trị trong sản phẩm, định hướng theo một nền nông nghiệp tăng trưởng xanh, Cục BVTV, Sở NN&PTNT Long An và Công ty Tập đoàn An Nông thỏa thuận và đi đến ký kết hợp tác giai đoạn 2022- 2025, thực hiện tại các địa phương: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước và thị xã Kiến Tường.

Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, Sở NN&PTNT và Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông trao đổi biên bản ký kết thỏa thuận.

Tại buổi lễ, các bên thống nhất nội dung hợp tác như sau: tập huấn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả cho cán bộ kỹ thuật tại địa phương, đại lý: xây dựng các mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và mô hình cùng nông dân bảo vệ môi trường; thực hiện công tác truyền thông như xây dựng pano, áp phích, phối hợp với các báo đài truyền thông để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các mô hình trên; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.

Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông - bà Bích Thủy phát biểu tại lễ ký kết.

Chủ tịch Tập đoàn An Nông phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn chương trình này sẽ tạo dựng được cơ chế và hợp tác một cách có hiệu quả nhất.

Không chỉ được thể hiện trong bản ký kết mà phải người thật việc thật. Chúng ta thực hiện một cách bài bản cụ thể và cần có sự chung tay của các đơn vị ký kết hôm nay cũng như sự tham gia của chính quyền địa phương. Những mô hình tốt sẽ được nhân rộng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh sạch, bền vững mang lại lợi nhuận cao nhất cho người nông dân nói chung và nông dân Long An nói riêng”.

Ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật phát biểu tại lễ ký kết.

Cũng trong buổi ký kết, ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, hiện nay diện tích đất nông nghiệp tỉnh Long An khoảng 350.000 ha nhưng chưa có mặt hàng nông sản tiêu biểu, nổi bật. Thông qua chương trình ký kết này, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho rằng sẽ góp phần giúp tỉnh thực hiện hóa mục tiêu xây dựng một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Bản thỏa thuận hợp tác trên là cơ sở để hai bên cùng nhau thực hiện mục tiêu hỗ trợ nâng cao nhận thức, trang bị cho nông dân tỉnh Long An những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng các sản phẩm nông nghiệp đầu vào trong đó có các sản phẩm thuốc BVTV đúng cách, có trách nhiệm, hiệu quả. Từ đó, chương trình hợp tác này sẽ giúp nâng cao giá trị nông sản của tỉnh Long An nói riêng và vị thế nông sản Việt Nam nói chung trong thời gian tới.