Kỳ công nghề làm bún Song Thằn tiến vua ở Bình Định

Đến làng An Thái thuộc xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn ta sẽ được thưởng thức những loại đặc sản truyền thống làng nghề nổi tiếng với tên gọi như: Bánh tráng An Thái, bún số 8, bún gạo vắt tròn, bún dong (bún củ chuối), bún gạo giả mỳ, bún bột mỳ ta, bánh phở, và đặc biệt là bún đậu xanh Song Thằn.