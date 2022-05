Kunva Films và Vadiha Media tham gia Liên Minh Kinh Doanh lần 5

(VTC News) -

Liên Minh Kinh Doanh là một chương trình thực tế dành cho doanh nghiệp được CTCP Liên Minh Kinh Doanh Fansipan khởi xướng. Mục tiêu là mang đến những giải pháp phát triển doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu, truyền thông toàn diện, mở rộng giao thương, kết nối hiệu quả và tối ưu hóa ngân sách.

Liên Minh Kinh Doanh lần 5 được tổ chức với sự tham gia của hai đối tác chiến lược mới là Kunva Films và Vadiha Media với chủ đề “Show trình diễn giải pháp truyền thông giao thương điện ảnh tích hợp”.

Hai diễn viên Nhi Katy và Nam Long đóng trong phim điện ảnh Phá Vây của Kunva Films tham dự sự kiện Liên Minh Kinh Doanh lần 5.

Kunva Films công bố series phim điện ảnh Phá Vây

Kunva Films là đơn vị chuyên sản xuất phim điện ảnh được điều hành bởi đạo diễn Trần Hòa Bình. Anh là người từng có kinh nghiệm làm việc ở TVB, đài truyền hình nổi tiếng tại Hồng Kông, nơi được mệnh danh là cái nôi của dòng phim võ thuật thế giới. Chính vì thế, thể loại phim chủ lực mà Kunva Films sản xuất là võ thuật - hài - trinh thám.

Đạo diễn Trần Hòa Bình chia sẻ trong chương trình Đàm đạo doanh nhân về thời gian làm việc tại TVB Hồng Kông với ước mơ đem nền điện ảnh võ thuật Việt Nam vươn ra thế giới.

Tại sự kiện Liên Minh Kinh Doanh lần 5, Kunva Films công bố series phim điện ảnh võ thuật liền mạch về nội dung lần đầu tiên tại Việt Nam mang tên Phá Vây. Dự án được Kunva Films chuẩn bị kỹ lưỡng với khát vọng đưa phim võ thuật Việt Nam vươn tầm thế giới. Rất nhiều doanh nghiệp có mặt đã cực kỳ ấn tượng với những thước phim của Phá Vây được Kunva Films tiết lộ. Nhiều doanh nghiệp đã tin tưởng và đồng hành đầu tư chiến lược cùng bộ phim.

Phim điện ảnh Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vị thế khi có rất nhiều tác phẩm được khán giả đón nhận và đạt doanh thu cao như Bố Già, Hai Phượng, Lật Mặt,... Đây cũng chính là động lực để Kunva Films sản xuất và đưa những thước phim không chỉ thể hiện được bản sắc văn hóa của dân tộc mà còn đậm dấu ấn võ thuật Việt Nam phục vụ rộng rãi đến công chúng. Series phim điện ảnh Phá Vây được chọn để hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng đó.

Phá Vây: Con Đường Bí Ẩn

Kunva Films giới thiệu phần 1 của series phim điện ảnh Phá Vây mang tên “Phá Vây: Con Đường Bí Ẩn”. Phá Vây là bộ phim điện ảnh xoay quanh thể loại võ thuật - hài - trinh thám. Được hợp tác đầu tư cùng Liên Minh Kinh Doanh Fansipan. “Phá Vây: Con Đường Bí Ẩn” đã được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Vũ Phúc Ân và Trần Hòa Bình.

Diễn viên Nam Long thể hiện khả năng võ thuật trực tiếp tại sân khấu với màn biểu diễn ấn tượng.

Thông qua những hình ảnh teaser poster đã được Kunva Films công bố, đạo diễn muốn gửi gắm một thông điệp ngắn gọn ý nghĩa: “Thử thách là bản chất - Trốn tránh là bản năng - Phá vây là bản lĩnh”.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên hùng hậu từ võ thuật, hài cho đến tâm lý như: Nam Long, Nhi Katy, Trương Minh Cường, Hứa Minh Đạt, Huỳnh Phương, Thái Vũ, Vinh Râu, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Triệu An,…

Kunva Films có một màn trình diễn ấn tượng, đặc sắc tại sự kiện Liên Minh Kinh Doanh lần 5 và nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp như: Roynes, Kozoto, Lion Workshop, Thuhienco, Linh Trung Bazaar, Halogreen, Massage Nàng Thơ, VLXD Kim Phương, Win Spa Luxury, Master Hà Beauty, Derma Beauty Academy, TPC Hải Biên, Hi Fine Fashion, Siêu Phát, Olala Homestay, Indochina Queen, Edu and Clinic Phoenix.

CEO Kunva Films Trần Hòa Bình chia sẻ tại “Show trình diễn giải pháp truyền thông giao thương điện ảnh tích hợp” với sự góp mặt của hơn 200 doanh nghiệp.

Kunva Films chính thức trở thành đối tác chiến lược của Liên Minh Kinh Doanh Fansipan. Trong tương lai hai đơn vị sẽ có một hành trình cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển, cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.