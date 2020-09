KOODA ra mắt Smart TV với thiết kế với nhiều ưu điểm vượt trội

Thiết kế tinh tế

Điểm nhấn đầu tiên của bộ đôi smart TV của KOODA là ba viền trên, trái và phải rất mỏng, thậm chí tạo cảm giác gần như không viền. Riêng phần viền dưới cũng không quá dày.Ý tưởng thiết kế này cho người dùng cảm giác hiện đại, thanh thoát, góp phần tạo nét thanh lịch, sang trọng, tạo sự hấp dẫn hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

KOODA K32S8 có kích thước 720,4 x 166,4 x 455,8 mm và nặng 3,86 kg (có chân) hoặc 720, 4 x 84 x 421,1 mm / 3,81 kg (không chân), còn KOODA K43S8 sở hữu kích thước 958,2 x 211,8 x 600,8 mm / 6,7 kg (có chân) hoặc 958,2 x 89,4 x 555,7 mm / 6,5 kg (không chân).

Với kích thước và trọng lượng không quá lớn kết hợp với thiết kế siêu mỏng, người dùng có thể đặt bộ đôi TV mới của KOODA phù hợp đa dạng không gian, chẳng hạn đặt trên bàn, hay treo trên tường như một bức tranh mà không chiếm quá nhiều diện tích, tạo sự hài hòa cho căn phòng nơi đặt TV, dù đó là phòng khách, phòng ngủ hoặc những nơi khác.

Bên cạnh thiết kế nhấn mạnh vào yếu tố viền mỏng, KOODA còn rất chú trọng vào yếu tố hiển thị - điều cực kỳ quan trọng và là yếu tố tiên quyết của bất cứ ai mua TV. K32S8 dùng màn hình độ phân giải HD (1.366 x 768 pixel), trong khi K43S8 cao hơn với Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Cả hai đều sử dụng tấm nền IPS cho màu sắc trung thực, độ tương phản cao, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tối ưu màu sắc cùng góc nhìn rộng tới 178 độ giúp người xem có thể nhìn thấy hình ảnh ở các góc độ khác nhau với chất lượng cao nhất.

Công nghệ hiện đại

KOODA cũng tích nhiều công nghệ hiện đại cho TV, không ít công nghệ trong số đó đang có mặt trên các sản phẩm cao cấp trên thị trường. Máy chạy Android 9.0 Pie – phiên bản Android TV khá mới – và được chứng thực bản quyền từ Google, qua đó giúp người dùng không còn phiền toái về cập nhật gần 5.000 ứng dụng giải trí tại gia, như YouTube, Netflix, Amazon Prime Video... và rất nhiều ứng dụng thông dụng khác.

Là TV hướng đến phân khúc giá rẻ, nhưng cả K32S8 và K43S8 đều được tích hợp Trợ lý Google để ra lệnh bằng giọng nói rất tiện lợi, thay vì phải mất công nhập từng chữ một như trước. Trợ lý ảo này hiện đã được cải tiến về hiệu suất tìm kiếm, mở rộng phạm vi giúp bạn gọi kênh, hỏi đường - thời tiết - thời gian cho đến làm toán, mở nhạc, ra lệnh bật/tắt các ứng dụng, tìm kiếm thông tin và “tám” chuyện 24/24 với "nàng" Google. Khả năng “hiểu” được ngôn ngữ tiếng Việt đa vùng miền của Trợ lý Google cũng là điểm nhấn, giúp việc điều khiển hoặc tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn rất nhiều.

Điểm cộng cho trào lưu giải trí mới trên TV KOODA là tính năng bluetooth kết nối điều khiển từ xa và thiết bị ngoại vi. Thông qua Bluetooth tích hợp trên TV, người dùng có thể kết nối TV các thiết bị Bluetooth không dây như: Remote, Loa, Bàn phím, Chuột không dây, Tai nghe... và điều khiển chúng theo ý muốn vô cùng dễ dàng.

Ngoài ra, tính năng chia sẻ thông minh Chromecast trên bộ đôi TV mới cũng cho phép người dùng chia sẻ âm thanh, hình ảnh, video và các trò chơi một cách sắc nét và ổn định từ smartphone lên màn hình lớn TV. Ứng dụng Android TV giúp kết nối và điều khiển TV cũng là giải pháp “chữa cháy” hay để giải nguy nếu chẳng may remote bị hư hoặc thất lạc.

Để phục vụ mục đích giải trí, K32S8 và K43S8 trang bị hệ thống loa âm thanh vòm Dolby Digital với tổng công suất 16W (gồm 2 loa công suất 8W). Tất nhiên, máy có đầy đủ các cổng kết nối thông dụng nhất, như AV, HDMI, ARC, Optical, LAN, DTV và cả kết nối Wi-Fi, cũng như có sẵn đầu DVB-T2 và DVB-C phục vụ xem hàng chục kênh truyền hình thông dụng.

Mức giá hợp lý

Bộ đôi Smart TV KOODA sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc qua hệ thống đại lý, cửa hàng của KOODA trên toàn quốc vào ngày 01/10/2020 với mức giá cùng chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn.

Theo đó, model KOODA K32S8 có mức giá niêm yết là 4,690,000 đồng. Khi mua sản phẩm, khách hàng được tặng kèm gói khuyến mãi hấp dẫn bao gồm 365 ngày xem miễn phí hơn 120 kênh truyền hình đặc sắc của Clip TV trị giá 360,000 đồng.

Model KOODA K43S8 sẽ “lên kệ” với mức giá là 6,590,000 đồng. Khách mua hàng được tặng kèm gói khuyến mãi bao gồm 12 tháng + 2 tháng ON VIP + 2 tháng ON DA trên VTVcab ON trị giá 592.000 đồng.

Box: Hiện tại, chương trình trả góp 0% lãi suất hoặc trả trước 0đ được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc tại các đại lý nơi mua hàng. Để đặt/mua hàng trước, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài tư vấn của KOODA 1900 6369 35 hoặc truy cập website: https://kooda.vn