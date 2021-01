Klaas-Jan Huntelaar trở lại Schalke 04: Phiên bản Ibrahimovic ở Bundesliga

Huntelaar chia tay Schalke 04 năm 2017, sau bảy năm gắn bó, 240 lần ra sân và 124 bàn thắng trên mọi đấu trường. Thời điểm đó tiền đạo người Hà Lan đã 34 tuổi, nhưng anh vẫn nổ súng đều đặn khi trở lại khoác áo Ajax Amsterdam. Thợ săn sở hữu 45 pha lập công ở giải VĐQG Hà Lan trong ba năm rưỡi, trong đó có một mùa giải phải kết thúc sớm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Giai đoạn lượt đi của mùa 20/21, Huntelaar thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị nhưng vẫn có bảy bàn trước khi trở lại Bundesliga.

Youri Mulder, một cựu tuyển thủ người Hà lan từng ghi 43 bàn sau 202 trận cho Schalke từ 1993 đến 2002, khẳng định Huntelaar là một phiên bản của Ibrahimovic ở Bundesliga:

“Cậu ấy trông giống như Zlatan Ibrahimovic vậy. Cậu ấy vẫn tập luyện chăm chỉ, thể hiện khao khát mãnh liệt mỗi khi ra sân và chưa muốn dừng lại. Cơ thể cậu ấy vẫn rất khỏe mạnh. Tôi không thấy cậu ấy gặp bất kỳ vấn đề nào về thể chất”.

Zlatan Ibrahimovic vẫn duy trì được phong độ cao ở tuổi 38. Sau khi không thể giúp Man United và LA Galaxy đăng quang giải VĐQG, tiền đạo người Thụy Điển đã trở lại AC Milan từ năm ngoái. Anh ghi tới 10 bàn và có năm kiến tạo chỉ trong giai đoạn lượt đi của Serie A mùa này, giúp Rossoneri đứng đầu bảng xếp hạng.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Youri Mulder lại so sánh Huntelaar với Ibrahimovic. Giống như Milan với Ibra, Gelsenkirchen được coi như là ngôi nhà thứ hai của Thợ săn. Thực tế, thành phố này chỉ cách quê nhà anh là thị trấn Hummelo ở Hà Lan đúng một giờ đồng hồ lái xe.

“Nếu là một đội bóng khác gõ cửa, chuyện này sẽ không xảy ra. Tôi từng có 7 năm tuyệt vời ở Schalke, và giờ tôi muốn góp sức để đưa đội bóng thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn” - Huntelaar phát biểu trong ngày trở lại Veltins Arena.

Hơn nữa, Huntelaar cũng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Schalke, giống như cách Ibra đã xây dựng hình ảnh ở San Siro. Cầu thủ người Hà Lan giúp Royal Blues lọt tới bán kết Champions League 2010/11, sau đó là cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Duisburg ở chung kết Cúp QG Đức, danh hiệu đầu tiên của đội bóng sau chín năm. Mùa giải tiếp theo, Huntelaar và Raul ghi tổng cộng 44 bàn ở Bundesliga, trong đó với 29 bàn, Thợ Săn trở thành cầu thủ người Hà Lan đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu vua phá lưới của giải đấu số 1 nước Đức.

Schalke 04 hai năm trở lại đây đã đánh mất hình ảnh của một đội bóng khó chịu. Royal Blues chỉ có 7 điểm sau 17 vòng của Bundesliga 20/21, thậm chí số chiến thắng còn ít hơn số lần họ thay HLV ở mùa này. Vậy nên, kinh nghiệm cũng như khả năng săn bàn của Huntelaar là yếu tố cần thiết với hàng công mới chỉ ghi được 14 bàn sau giai đoạn lượt đi của Schalke. Ngoài ra, chân sút 37 tuổi cũng sẽ dìu dắt những ngôi sao trẻ tiềm năng ở Veltins Arena như Amine Harit hay Matthew Hoppe.

Hãy theo dõi những bước chân của Klaas-Jan Huntelaar tại Bundesliga 20/21, giải đấu được mang tới người hâm mộ cả nước bởi Next Media.

Với mong muốn mang tới khán giả Việt Nam những giải đấu thể thao hấp dẫn và đẳng cấp hàng đầu thế giới, tháng 6 vừa qua, Next Media đã công bố hợp tác toàn diện với Bundesliga trong vòng 5 năm (2020-2025). Ở mùa giải năm nay, khán giả cả nước sẽ được theo dõi những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh các kênh truyền hình quảng bá gồm On Sports (VTC3) và VTV6. Đồng thời, giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh thể thao chuyên biệt là Bóng đá TV, Thể thao TV và Thể thao Tin tức thuộc hệ thống VTVCab. Bên cạnh việc khai thác bản quyền phát sóng và quảng cáo, Next Media cam kết đưa hình ảnh của giải đấu đến đông đảo khán giả Việt Nam thông qua nhiều hoạt động quảng bá trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội, sự kiện ngoài trời,...