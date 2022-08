Kiwi Ngô Mai Trang chia sẻ chuyện sinh mổ lần thứ tư ở tuổi 40

(VTC News) -

Ngay sau khi sinh hạ thêm công chúa nhỏ nặng 3,4 kg, tại Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM, nữ ca sĩ Ngô Mai Trang chia sẻ: “Sinh mổ 4 lần rồi, không thể đẻ mổ lần thứ 5 nữa nên dù ham con nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định sử dụng phương pháp tránh thai vĩnh viễn để bảo đảm cho sức khỏe của Trang”, Kiwi Ngô Mai Trang cho biết.

Trước đó, vợ chồng ca sĩ đã có 3 cậu con trai khôi ngô tuấn tú.

Cận mặt công chúa Nếp của Kiwi Ngô Mai Trang. (Ảnh: NVCC)

Mai Trang thổ lộ bản thân thích cảm giác mang bầu, và mong muốn được sinh nhiều con. Mang thai và sinh mổ lần thứ tư ở độ tuổi 40, chị đối diện với khá nhiều rủi ro như tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ và tai biến sản khoa.

Thông thường, các bác sĩ sẽ khuyến cáo mẹ bầu chỉ nên sinh mổ từ 2 - 3 lần để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Biết là nguy hiểm, nhưng thiên thần nhỏ bất ngờ đến với gia đình, bà mẹ 8X quyết tâm làm tất cả mọi thứ tốt nhất để chờ ngày gặp con. Đó cũng là lý do người hâm mộ và bạn bè gọi Ngô Mai Trang là “super mom” bởi sự liều lĩnh.

“Khi biết tin mang thai lần thứ 4, cả gia đình bất ngờ, hồi hộp, xen lẫn cảm giác lo lắng. Suốt thai kỳ, nhờ tuân thủ khám thai đều đặn, tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống hợp lý, các bác sĩ theo dõi sát sao, quản lý thai kỳ chặt chẽ để sự chuẩn bị tốt nhất cho ca sinh nên Kiwi đã có một thai kỳ khỏe mạnh, suôn sẻ. Để chặng đường sinh nở an toàn, hai vợ chồng bàn nhau lựa chọn điểm đi sinh phù hợp, từ khoảng một tháng trước khi công chúa chào đời”, Mai Trang chia sẻ.

Kiwi Ngô Mai Trang cho biết, do 3 lần sinh trước đều bằng phương pháp sinh mổ, nên lần sinh thứ 4, chị vẫn phải phẫu thuật bắt con. Do đó, vợ chồng nữ ca sĩ ưu tiên chọn bệnh viện gần nhà, đề phòng bất trắc ở cuối thai kỳ vẫn có thể di chuyển nhanh tới bệnh viện. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng bàn bạc bệnh viện nơi sinh con gái phải có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, có đơn vị sơ sinh giỏi, cơ sở vật chất hiện đại, không gian riêng tư, dịch vụ tốt…, để có thể sinh nở an toàn, nghỉ ngơi, hồi phục nhanh sau sinh.

“Trang chọn bệnh viện Tâm Anh TP.HCM vì được biết đây là một bệnh viện uy tín, ở 3 lần sinh trước Trang đã trải nghiệm ở những nơi khác và muốn có một trải nghiệm tuyệt vời hơn nên cả hai vợ chồng quyết định chọn Tâm Anh để sinh con lần thứ 4”, nữ ca sĩ thổ lộ.

Đúng 39 tuần, con gái nữ ca sĩ cất tiếng khóc chào đời tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Bé Nếp - tên gọi thân mật của con gái Kiwi - chào đời nặng 3,4 kg, sống mũi cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu.

“Sinh con lần 4 như đi nghỉ dưỡng”, nữ ca sĩ chia sẻ. Trong suốt thời gian lưu viện, chị được nằm phòng riêng với không gian yên tĩnh, rộng rãi nên hồi phục sức khỏe rất nhanh. Nhờ được chăm sóc tốt nên sữa mau về, nữ ca sĩ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn mặc dù sinh mổ.

Ngày thứ 4 sau sinh, Kiwi bị tắc tia sữa và được thông tắc nhanh, hiệu quả, không đau ngay tại khu vực nội trú Sản của bệnh viện. Hàng ngày, mẹ và bé được bác sĩ thăm khám kiểm tra sức khỏe, tư vấn cách chăm sóc bé gái cũng như chế độ dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi để nhanh hồi phục sau sinh.

Ngày xuất viện, Ngô Mai Trang rạng rỡ, vui tươi, khỏe khoắn. Người hâm mộ bất ngờ với vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ khác với hình ảnh các bà mẹ trải qua nhiều lần sinh nở.

BS.CKI Trần Nguyễn Phương An - Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh thăm khám, động viên nữ ca sĩ trước khi bước vào ca sinh mổ lần 4.

Doanh nhân Đỗ Hoàng Dương luôn bên cạnh động viên và đồng hành cùng vợ. Kiwi Ngô Mai Trang được ví như một viên ngọc quý trong giới showbiz khi cô vừa thành công trong nghệ thuật, kinh doanh vừa biết giữ lửa hôn nhân.

Doanh nhân Hoàng Dương - chồng ca sĩ - cho biết, gia đình mong muốn có bé gái. Từ ngày biết vợ bầu, anh đồng hành chăm sóc hai mẹ con. Bản thân nữ ca sĩ cũng chú trọng về dinh dưỡng, tập luyện, giấc ngủ để mẹ, bé đều khỏe mạnh.

Cận cảnh phòng mổ hiện đại, tuyệt đối vô trùng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nơi nữ ca sĩ hạ sinh con gái út.

Với sự trợ giúp của bác sĩ hàng đầu chuyên về sản khoa, đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật hiện đại quá trình “vượt cạn” của Kiwi Ngô Mai Trang diễn ra rất thuận lợi.

Con gái Kiwi chào đời với cân nặng 3,4 kg, khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Lần đầu gặp con, da kề da với con gái, nữ ca sĩ hạnh phúc rơi nước mắt.

Phương pháp da kề da cho mẹ và bé ngay sau sinh mổ không chỉ gắn kết tình cảm mẹ con mà còn giúp ổn định nhịp tim, nhịp thở và tăng cường khả năng miễn dịch cho bé.

Vợ chồng Kiwi ngắm nhìn con gái say sưa ngủ.

Kiwi Ngô Mai Trang cho biết, suốt thai kỳ bé Nếp rất ngoan. Sau khi chào đời, bé ít quấy khóc. Đội ngũ nữ hộ sinh, điều dưỡng chăm sóc chu đáo nên Kiwi có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang và doanh nhân Đỗ Hoàng Dương hạnh phúc ngày xuất viện, bế con gái khỏe mạnh về nhà. Ngô Mai Trang khỏe khoắn, khoe body nuột nà, vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ sau 4 lần sinh nở.