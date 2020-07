Thêm tính năng nhận diện khuôn mặt tại ngân hàng tự động duy nhất tại Việt Nam

Không cần mang theo thẻ hay căn cước công dân, không cần nhớ số thẻ hay mã pin, kể từ ngày 1/7/2020, khách hàng khi đến giao dịch tại hệ thống LiveBank, chỉ cần đứng trước máy, nhìn vào camera, máy sẽ nhận diện trong 3s và xác nhận thêm vân tay là bạn đã hoàn thành bước đăng nhập để thực hiện mọi giao dịch.

Trong khi Face ID của Apple chỉ có thể so sánh duy nhất một khuôn mặt lưu trữ sẵn trong thiết bị di động thì công nghệ nhận diện khuôn mặt của LiveBank vượt trội hơn khi cho phép phân biệt bạn với hàng triệu người khác trong hệ thống dữ liệu.

Công nghệ này sử dụng Depth Camera có chức năng Liveness check (đảm bảo người thật, chống mạo danh bằng ảnh hay video) và sử dụng công nghệ AI (trí thông minh nhân tạo) để nắm bắt dữ liệu khuôn mặt chính xác bằng cách chiếu và phân tích hơn hàng chục ngàn chấm ảnh để tạo ra một bản đồ độ sâu khuôn mặt, xác định các góc cạnh của khuôn mặt, hình dáng và vị trí mắt, phát hiện chuyển động… và ghi nhận hình ảnh của khách hàng, lưu trữ trong hệ thống.

Chuyên gia Ngân hàng số từ TPBank cho biết: “Chúng tôi muốn đem đến sự thuận tiện nhất cho khách hàng. Bạn chỉ cần đứng trước camera, hệ thống sẽ tự động quét và nhận diện khuôn mặt, sau đó, để gia tăng sự chính xác, bạn cần xác nhận thêm bước xác thực thứ hai bằng cách quét vân tay. Các thao tác này đảm bảo an toàn tuyệt đối và bảo mật cho khách hàng, tránh tình trạng bị lộ thông tin thẻ, mật khẩu. Công nghệ này cũng giúp TPBank hạn chế tối đa việc khách hàng mở tài khoản ảo hay dùng chứng minh thư giả, tư lợi cá nhân”.

Xuất hiện lần đầu tiên năm 2017, TPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai sử dụng hệ thống VTM (Video Teller Machine) với tên gọi LiveBank cho phép khách hàng giao dịch gửi tiền, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, mở thẻ… mà không cần làm việc trực tiếp với nhân viên tại quầy.

Hệ thống của LiveBank hoàn toàn tự động hóa với nhiều công nghệ hiện đại tích hợp như: Biometrics – Sinh trắc học, sử dụng công nghệ nhận dạng chữ viết OCR, ứng dụng QR Code; được trang bị các thiết bị nhận diện sinh trắc học, dual camera nhận diện thực thể sống; và ghi lại toàn cảnh giao dịch… Không chỉ đầu tư về công nghệ, LiveBank còn có những bước phát triển thần tốc. Chỉ sau 3 năm trình làng, đến cuối 2020 dự kiến sẽ có 300 LiveBank “phủ” khắp toàn quốc.

Hệ thống cũng đồng thời sở hữu nhiều tính năng, dịch vụ liên tục được cập nhật và phát triển để phù hợp với nhu cầu cao của các thượng đế thời công nghệ 4.0. Điển hình với năm 2018, LiveBank cập nhật tính năng giao dịch bằng vân tay, giúp người dùng trải nghiệm phương thức giao dịch mới, tiện lợi và an toàn vì vân tay là không thể làm giả hay trùng nhau, ngay cả với anh em sinh đôi.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết: “Chúng tôi đã chi hơn 1.000 tỷ đồng cho những lĩnh vực liên quan đến công nghệ và ngân hàng số”. Chiến lược đầu tư này không chỉ đơn thuần mang về hiệu quả kinh doanh như việc mỗi tháng có thêm hàng chục nghìn khách hàng mới mở tài khoản, phát hành thẻ trên kênh này mà còn ấp ủ những tâm huyết lớn lao hơn. Đó là nỗ lực mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng, gắn kết với người dùng và đem đến những dịch vụ ngân hàng hiện đại không thua kém thế giới.

Hiện mới chỉ có một số nước phát triển sử dụng giải pháp xác thực danh tính này tại cây ATM. Ở Việt Nam thì “TPBank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất phát triển giải pháp này”, vị chuyên gia này chia sẻ thêm.

LiveBank của TPBank nhiều năm liền được thế giới công nhận là sản phẩm thành công đi đầu công nghệ số với các giải thưởng: "Ngân hàng số tốt nhất - Best Digital Bank Vietnam 2017"; “Ngân hàng số tiêu biểu” - IDG Việt Nam năm 2019; “Ngân hàng tự động xuất sắc nhất” và “Best Digital Bank - Ngân hàng số xuất sắc nhất” do The Asian Banker vinh danh năm 2020…