Những phong bào lì xì mừng tuổi lấy may mắn đã trở thành phong tục tốt đẹp của người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển, cách đón Tết của người Việt đã có ít nhiều thay đổi, cũng tác động đến hình thức mừng tuổi: Thay vì "trao tay tiền mặt", lì xì được chuyển từ smartphone này sang smartphone khác.

Kể từ năm 2018, một loạt nhà mạng và các ví điện tử ra mắt chức năng lì xì trực tuyến. Không cần sử dụng tiền mặt hoặc tốn thời gian chuẩn bị tiền mới, người dùng có thể chọn lì xì ngay cho người thân thông qua các ứng dụng ví điện tử như MoMo, ZaloPay, Appota…

Dù đang ở đâu, người dùng cũng có thể mừng tuổi người thân thông qua tính năng lì xì trực tuyến này, chỉ cần chọn số điện thoại người cần gửi tiền lì xì và bấm nút gửi đi.

Tết Nguyên đán Canh Tý, rộ mốt lì xì online.

Ngoài ví điện tử, một số nhà mạng di động cũng hỗ trợ thuê bao lì xì trực tuyến bằng cách chuyển tiền cho số điện thoại di động như: Viettel, MobiFone…

Cách thức lì xì này chỉ dành cho các thuê bao trả trước, dùng số tiền hiện có trong tài khoản để mừng tuổi cho các thuê bao di động khác, kể cả thuê bao khác nhà mạng. Khách hàng được chuyển tiền không giới hạn tới thuê bao khác kèm theo lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa như một món quà dành tặng cho người thân và bạn bè của mình nhân dịp ngày tết truyền thống.

Số tiền lì xì trực tuyến không nhiều. Trên thực tế, người nhận cũng không đặt nặng tiền nhận được thông qua hình thức này. Số tiền mừng tuổi có thể tính đến từng số lẻ, người dùng thường gửi số tiền mà khi phát âm, thể hiện được ý nghĩa lời chúc.

Ví dụ, số 69 xét theo phong thủy có ý nghĩa là "Đắc lộc trường cửu", chủ nhân sở hữu con số này sẽ gặp nhiều tài lộc và phú quý, may mắn; số 79 có ý nghĩa là thần tài may mắn.

Do đó, khách hàng thường đề xuất gửi nhiều nhất là 69 nghìn đồng và 79 nghìn đồng… Hay có thể chọn các số đẹp, dãy số mang lại may mắn, ví dụ 12.345 đồng, 99.999 đồng…

Ngoài ra, hình thức lì xì trực tuyến được đánh giá cao nhờ chuyển tải thông điệp, gắn kết các mối quan hệ trong xã hội. Ví dụ, trên ứng dụng MoMo, mỗi loại phong bao lì xì sẽ có nội dung chúc Tết khác nhau. Ví dụ, chúc đồng nghiệp thì MoMo sẽ có lời chúc như “Tết tưng bừng, xuân sung sức” hoặc “Nhận được lì xì nhớ selfie nha!”… Chúc cho bạn bè có những lời chúc như: “Lì xì liền tay, thi cử thật may” hoặc “Tiễn năm cũ, tiền về như lũ”.

Hiện nay, các ví điện tử phổ biến ở Việt Nam đều có tính năng quét mã QR để thanh toán các khoản tiền mua sắm, ăn uống… nhưng vẫn chưa hỗ trợ việc lì xì bằng cách quét mã QR.

Tuy nhiên, hình thức lì xì này đã được thấy qua một số đám cưới nổi tiếng trên mạng xã hội cách đây không lâu. Cách này được cho là thuận tiện với những người không thể dự đám, lại vừa "hợp thời".

Theo khẳng định của các chuyên gia, lì xì online sẽ trở nên phổ biến bởi tính tiện lợi, an toàn và đặc trưng Tết cổ truyền. Ngoài ra, hình thức này phù hợp với chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Về bản chất, hình thức lì xì online cũng là một giao dịch chuyển tiền điện tử. Khi cảm nhận những điểm cộng về mức độ thuận tiện, tốc độ giao dịch cũng như tính an toàn, bảo mật của ví điện tử thì người dùng sẽ không ngần ngại sử dụng dịch vụ này.

Chia sẻ về tiềm năng và cơ hội của hoạt động này, ông Nguyễn Bá Diệp, Phó chủ tịch Ví điện tử MoMo, cho biết: “2020 là năm thứ ba chúng tôi tung ra chức năng lì xì 4.0 sau khi nhận phản hồi tích cực từ khách hàng và lượng tương tác đông đảo của người dùng trong 2 năm trước”.

Ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc Marketing công ty Appota, đơn vị chuyên nghiên cứu hành vi người dùng điện thoại thông minh cho biết: “Lì xì online đang tạo ra nhiều tiện ích vượt trội dễ dàng, mọi lúc mọi nơi, lì xì theo nhóm, hạn chế những phiền toái của việc đổi tiền lẻ, tiền mới vào các dịp năm mới”.