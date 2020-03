Dịch Covid-19 đang tác động mạnh đến hoạt động của các ngân hàng. Lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cho biết, kịch bản lạc quan ban đầu của các ngân hàng là dịch chỉ kéo dài đến hết quý I/2020, song hiện nay, lạc quan nhất là phải kéo dài hết quý II/2020. Nếu dịch bệnh kéo dài đến quý III/2020 hoặc lâu hơn, các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều ngân hàng giảm mục tiêu lợi nhuận.

Theo dự báo của các chuyên gia, tăng trưởng tín dụng trong tháng 3 tiếp tục giảm mạnh, dù các ngân hàng tung ra nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp. Trước đó, 2 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 0,06%, giảm mạnh so với mức tăng 1% của cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình trên, một số ngân hàng đã có động thái điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận. NamABank vừa công bố báo cáo thường niên năm 2019. Đáng lưu ý, mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 của ngân hàng giảm 13,47% so với năm 2019, ở mức 800 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) BIDV tổ chức đầu tháng này, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, huy động vốn 2 tháng đầu năm 2020 giảm 1,6%, dư nợ tín dụng cũng giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2019. Mức giảm này tuy là quy luật thông thường của ngành ngân hàng trong các tháng đầu năm, nhưng cũng một phần do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, khi tâm lý người dân, doanh nghiệp hạn chế vay vốn do sản xuất, kinh doanh khó khăn.

Tại ĐHCĐ năm 2020, BIDV vẫn giữ mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ là 12.500 tỷ đồng. Lãnh đạo ngân hàng chia sẻ, con số này được xây dựng trên cơ sở dịch Covid-19 được kiểm soát tốt nhất vào cuối tháng 3. Nếu tình hình kiểm soát dịch khó khăn và phức tạp hơn, BIDV sẽ linh hoạt, xây dựng kịch bản xấu hơn, có thể đề nghị ĐHCĐ giao quyền, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để có điều chỉnh thích hợp.

Mặc dù mục tiêu lợi nhuận chưa được nhiều ngân hàng công bố, nhưng nhìn vào mức độ tăng trưởng tín dụng giảm cũng có thể thấy được bức tranh không mấy sáng sủa của ngành ngân hàng. Đại diện NHNN cho biết, trong 2 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 0,06%, giảm mạnh so với mức tăng 1% của cùng kỳ năm trước, dù các ngân hàng đã tung ra nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây.

Theo đại diện các ngân hàng, hạn mức tăng trưởng tín dụng mà NHNN giao cũng giảm đáng kể so với con số kế hoạch năm 2019. Tiêu biểu như BIDV đưa ra dư nợ tín dụng tăng trưởng 13%, nhưng NHNN yêu cầu mức 9% để đảm bảo chính sách tiền tệ.