Giá vàng ngày 9/2 vẫn trên ngưỡng 44 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên ngày cuối tuần, giá vàng giao kỳ hạn tháng 4/2020 tăng 3,40 USD/ounce tương đương 0,2% lên 1.573,40 USD/ounce. Tính cả tuần, giá vàng giảm 0,9% tính theo hợp đồng gần nhất, theo tính toán của FactSet.

Trong tuần, giá vàng thế giới tiếp tục sụt giảm sau cú tăng thần tốc vài ngày trước đó. Trung Quốc tiếp tục có những động thái mạnh tay trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona vẫn chưa được kiểm soát.

Giá vàng trong nước hiện vẫn vượt ngưỡng 44 triệu đồng/lượng.

Đánh giá của các chuyên gia cho thấy, vàng vẫn được coi như loại tài sản an toàn để mua trong bối cảnh lãi suất thấp trên toàn cầu kéo dài cũng như những nỗi lo ám ảnh về virus Corona.

Nỗi lo về virus Corona đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu và lấn át kết quả thị trường lao động tốt hơn dự báo từ Bộ Lao động của Hoa Kỳ. Dịch bệnh truyền nhiễm này đã giữ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm rớt mốc 1,6%, qua đó khiến giá vàng vẫn có xu hướng đi lên. Đây cũng là nguyên nhân đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên cuối tuần dù trước đó đã đạt đỉnh mới.

Thị trường vàng trong nước tuần qua cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường thế giới khiến giá vàng có sự tăng giảm liên tục. Tâm điểm của thị trường là ngày Thần Tài vào đầu tuần này. Tuy nhiên, so với mọi năm, lượng khách hàng mua vàng có phần giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Dù năm nay không còn cảnh hàng ngàn người xếp hàng dài chờ mua vàng, song các doanh nghiệp vàng vẫn trúng đậm ngày Thần Tài khi lượng vàng bán ra vẫn tăng gấp 10-30% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc phiên cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 43,72 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 43,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,02 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miêng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 44,00 triệu đồng/lượng.

