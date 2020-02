Gần 65 triệu đồng được xử phạt từ 30 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế

Trả lời VTC News, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, cộng dồn từ ngày 31/1 đến 15/2, lực lượng QLTT đã kiểm tra, giám sát, xử lý 4.419 vụ.

Theo lãnh đạo Tổng cục QLTT, hiện nay, nhu cầu về trang thiết bị phòng dịch, đặc biệt là khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tăng cao. Lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Lực lượng QLTT đang tiến hành kiểm tra lô hàng sản xuất khẩu trang trong ngày 15/2.

Tuy nhiên, do nguồn hàng cung cấp còn hạn chế dẫn đến tình trạng khan hiếm các loại hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch bệnh, nhất là mặt hàng khẩu trang y tế. Cục QLTT các tỉnh, thành phố đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý theo quy định pháp luật để sớm đưa số khẩu trang đã tịch thu ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân.

Liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh, sản xuất thiết bị y tế, vào hồi 14h00 ngày 14/2/2020 tại đường Sơn Tùng, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Đội QLTT số 05 phát hiện lô hàng 34 thùng với số lượng 85.000 chiếc khẩu trang y tế. Hiện chưa có tổ chức, cá nhân nhận là chủ lô hàng. Đội QLTT số 05 đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại Hải Phòng, ngày 13/2/2020, Đội QLTT số 02 phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng và Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát số 15C – 310.80. Tại thời điểm kiểm tra trên xe ô tô có 7 thùng catton, lái xe là ông Nguyễn Quang Chính cho biết hàng hóa là khẩu trang và chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định. Mở rộng điều tra, xác minh vụ việc, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại xưởng sản xuất khẩu trang tại xóm 4, thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Cơ sở sản xuất trên là của Công ty TNHH thương mại và sản xuất DaHaKi do ông Đặng Hùng Cường sinh năm 1982 là giám đốc. Qua xác minh, tổ công tác xác định số khẩu trang vận chuyển trên xe ô tô 15C – 310.80 được sản xuất tại cơ sở trên và chưa được kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và doanh nghiệp chưa thực hiện việc tự công bố chất lượng sản phẩm. Vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/02/2020, Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra cơ sở Huy Hoàng, địa chỉ 121A đường Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Đây là cơ sở đã bị Đội quản lý thị trường số 03 kiểm tra ngày 13/02/2020. Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 14 đã phát hiện cơ sở đang chuẩn bị xuất đi 7.500 cái khẩu trang y tế lên xe để đem đi giao hàng. Toàn bộ hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ. Đội lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định.

