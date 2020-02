Eximbank lỗ ròng 16 tỷ đồng quý IV, nợ xấu còn 1,71%

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với khoản lỗ sau thuế hơn 16,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm 11% ghi nhận 796,8 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng 47% lên gần 591 tỷ đồng.

Quý IV/2019, Eximbank lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng. (Ảnh: EIB)

Nhiều hoạt động kinh doanh chính trong kỳ có tăng trưởng so với quý IV năm trước nhưng con số không quá ấn tượng. Theo đó, mảng dịch vụ tăng 42% ghi nhận 134,3 tỷ đồng, mảng kinh doanh ngoại hối và vàng lãi 132,5% tăng 10%, mảng mua bán chứng khoán đầu tư lãi 102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 82 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù lỗ quý IV song luỹ kế cả năm, lãi trước và sau thuế cả năm của Eximbank đạt gần 1.095 tỷ đồng và hơn 866 tỷ đồng, tăng 32% và 31% so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động khác trong 2019 của Eximbank cũng có tăng trưởng so với cùng kỳ 2018. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 11%, đạt gần 384 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 35%, đạt gần 365 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi hơn 229 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 116 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng lãi hơn 284 tỷ đồng, tăng 26%.

Riêng hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh không phát sinh.

Vẫn theo báo cáo, chi phí hoạt động ngân hàng trong 2019 giảm 7% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 2.701 tỷ đồng.

Tính đến cuối 2019, tổng tài sản của Eximbank tăng 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 167,583 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tăng 17% và 9% so với cùng kỳ, đạt 139.278 tỷ đồng và 113.255 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu ở mức 1.933 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 15%, nợ nghi ngờ tăng 23%, nhưng nợ có khả năng mất vốn giảm đến 15%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của Eximbank giảm còn 1,71% so với mức 1,85% so đầu năm.

Eximbank là ngân hàng có nhiều biến động thời gian qua. Trong thông cáo hồi cuối 11/2019, Eximbank cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/12 và dự kiến tổ chức họp bất thường vào ngày 5/32020. Nội dung chính của cuộc họp là bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị vào nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo kiến nghị của một nhóm cổ đông trước đó.

Năm 2019, Eximbank là ngân hàng duy nhất chưa tổ chức thành công đại hội cổ đông do tranh chấp giữa các nhóm cổ đông.

