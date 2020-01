Công bố 4 công ty dùng hóa chất tẩy rửa bồn vệ sinh làm nước mắm

Chiều 13/1, ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT chính thức cung cấp danh tính 4 công ty sản xuất, kinh doanh và chế biến nước mắm không đúng quy định.

Các doanh nghiệp được nêu tên bao gồm công ty TNHH MTV Điều Hương; Công ty TNHH chế biến thực phẩm Hòa Hiệp; Công ty TTHH thực phẩm Tấn Phát; Công tư Cổ phần chế biến thủy hải sản Hương Thành.

Phiếu kết quả kiểm nghiệm của Bộ Y tế cho thấy trong các thành phần làm nên nước mắm có chứa chất tẩy rửa bồn cầu.

Theo kết luận, các đơn vị này vi phạm vào 2 hành vi: sản xuất chế biến không có vật che chắn để côn trùng và các động vật đi qua; sản xuất nguyên liệu nước mắm dùng phụ gia không đúng quy định - soda công nghiệp (Na2CO3) là loại không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Từ giữa năm 2019, Thanh tra Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Bộ Công an, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Thanh tra Sở NN&PTNT tại 3 địa phương Vĩnh Long, An Giang, TP. HCM thực hiện việc thanh tra các hoạt động chế biến, sản xuất của các công ty nói trên.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, khi các cơ quan chức năng đồng loạt ra quân tại tất cả các cơ sở này, tất cả các hành vi vi phạm đã được ghi nhận, lập văn bản và công nhận. Khi có kết quả, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã chuyển hồ sơ để các cơ quan chức năng của Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an đã yêu cầu Thanh tra Bộ tiếp tục phối hợp để xác minh thêm, lấy mẫu thêm trên thị trường.Trên cơ sở mẫu, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã chuyển đến Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm. Kết quả, toàn bộ chất cấm, kim loại nặng đều dưới ngưỡng cho phép. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã yêu cầu Thanh tra Bộ xử lý nghiêm khắc về mặt hành chính.

Cùng với việc phạt tiền ở mức kỷ lục, Thanh tra Bộ buộc 4 doanh nghiệp phải chuyển đổi mục đích sử dụng đối với nguyên liệu đã chế biến ra còn nằm lại tại xưởng. Các đơn vị này đã nghiêm túc cam kết thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước và đã chuyển đổi mục đích sản phẩm đã làm ra chuyển chế biến thành thức ăn chăn nuôi dưới sự giám sát của Thanh tra Bộ NN&PTNT và của Thanh tra các Sở NN&PTNT.

Ngày 10/1, Thanh tra Bộ NN&PTNT họp tổng kết năm và thông tin vụ việc đã được nêu ra. Tuy nhiên, tên công ty hoặc thương hiệu nước mắm vi phạm không được nêu cụ thể. Điều này đã gây lo lắng cho người tiêu dùng cả nước và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhất là trong thời điểm mua sắm lớn chuẩn bị đón Tết nguyên đán Canh Tý 2020.