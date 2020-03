Chứng khoán như 'chảo lửa' trong phiên giao dịch sáng 'thứ sáu ngày 13'

VN-Index mở cửa phiên giao dịch sáng nay với sắc đỏ toàn diện. Áp lực bán tháo tiếp tục xảy ra, hàng loạt cổ phiếu lớn bị kéo xuống mức giá sàn. Thời điểm 9h30, VN-Index giảm gần 43 điểm, tức 5,61%, xuống 725 điểm.

Rổ cổ phiếu VN30 cũng nằm trong chảo lửa khi cả 30 mã giảm giá, trong đó có tới 8 mã giảm xuống mức giá sàn như BVH, MWG, PNJ, VIC, VRE...

VN-Index tiếp tục "rực lửa" trong phiên sáng nay cùng đà giảm của chứng khoán thế giới. (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến rất tiêu cực, tất cả các mã ngân hàng đều giảm giá, trong đó VCB, TPB, BID, HDB, EIB.... nằm sàn.

Cổ phiếu dầu khí như GAS, PLX, PVB, PVD... liên tục lao dốc, nhiều mã liên tục trong tình trạng bị bán tháo.

Trong khi đó, HNX–Index giảm 4,15 điểm xuống 98 điểm. Toàn sàn có 80 mã giảm giá, trong khi cũng chỉ có 16 mã tăng giá và 15 mã giảm giá.

Theo dõi diễn biến thị trường, có thể thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục lao dốc kể từ khi Việt Nam công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 17, cũng là ca đầu tiên tại Hà Nội.

Tính riêng trong tuần, VN-Index đã mất hơn 122 điểm, tương ứng giảm 13,77%, HNX-Index giảm gần 12 điểm. Vốn hóa thị trường bị thổi bay khoảng 552.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 23,8 tỷ USD.

Theo ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam suy giảm mạnh nằm trong bối cảnh suy giảm chung của thị trường chứng khoán khu vực và quốc tế.

“Nhà đầu tư hãy bình tĩnh, tin vào nội lực doanh nghiệp và nền kinh tế, không nên bán tháo lúc này”, ông Dũng nói.

Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán nhà nước cũng cho rằng, nên nhìn một cách tổng quan, khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, với nội lực của nền kinh tế, có nhiều cơ sở để trông đợi vào khả năng phục hồi.

“Dòng tiền đầu tư gặp biến cố có thể tạm thời co cụm, nhưng khi mọi việc đã ổn định sẽ tìm tới những nơi an toàn và có khả năng sinh lời cao. Việt Nam có nền tảng vĩ mô tốt, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, cơ chế đầu tư thông thoáng nên sẽ là điểm sáng khi dịch bệnh được kiểm soát”, ông Dũng nói.