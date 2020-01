Bị dân mạng 'mắng' vì bán khẩu trang giá 'cắt cổ', chủ siêu thị ở Hội An phân trần

Trước nguy cơ lây lan dịch viêm phổi Vũ Hán do lượng khách Trung Quốc đến tham quan, lưu trú khá cao, chính quyền Hội An quyết định lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do corona virus.