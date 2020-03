2 nhà thầu nổi bật tại gói thầu xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là công trình quan trọng quốc gia ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2017-2020, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và được bố trí vốn với 11 dự án thành phần. Ngoài 3 dự án đầu tư công, 8 dự án BOT đang trong giai đoạn đấu thầu quốc tế, sơ tuyển hồ sơ nhà đầu tư.

Trong đó, dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư hơn 7.669 tỷ đồng, do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm bên mời thầu, được chia thành 28 gói thầu, trong đó có 11 gói thầu xây lắp.

Tính đến ngày 25/12/2019, có 5 gói thầu đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (Gói thầu XL1, XL2, XL8, XL9 và XL10). 6 gói thầu còn lại đều đã mở thầu vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2019 và đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đáng chú ý, gói thầu XL3 - Xây lắp và khảo sát, thiết kế, bản vẽ thi công đoạn Km26+500 - Km37+300 (bao gồm các cầu: Nhùng, Khe Mương, Khe Mỹ Chánh, cầu vượt HL57, cầu vượt QL15D, cầu số 1) được mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 29/10/2019.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), có tổng cộng 41 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT). Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đúng quy định.

Cụ thể là: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình 656 – Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75; Liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng – Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68; Liên danh Tổng công ty Xây dựng CTGT6 – CTCP và Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Cũng theo Biên bản mở HSĐXKT, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng (Tổng Công ty 319) và Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (Công ty CP 68) mua hồ sơ với dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập nhưng tham dự thầu với tư cách nhà thầu Liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng – Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68.

Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 có địa chỉ (theo đăng ký doanh nghiệp và mạng đấu thầu quốc gia) tại số 244 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Trong vòng mấy năm trở lại đây, Công ty được công khai trúng 38 gói thầu, trượt thầu 0 gói, 0 gói chưa có kết quả.

Được biết Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) đang trong thời gian thực hiện một số gói thầu như: Gói thầu CT3-PW-1.3 Thi công kè sông Cần Thơ từ Km3+000 đến cuối tuyến Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, với giá trúng thầu là 128,256 tỷ đồng; Gói thầu Xây lắp từ Km0+00 đến Km2+422,99 thuộc Dự án Sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM), với giá trúng thầu là 219,287 tỷ đồng; Gói thầu Xây lắp và thí nghiệm cọc thuộc Dự án Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới), với giá trúng thầu là 292,220 tỷ đồng…

Tổng Công ty 319 vốn được biết đến là doanh nghiệp lớn của Bộ Quốc phòng. Ngày 04/03/2010, Công ty xây dựng 319 được chuyển thành Công ty TNHH MTV 319 hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con. Hơn một năm sau đó, công ty đổi tên thành Tổng Công ty 319 với vốn điều lệ 650 tỷ đồng.

Tháng 11/2016, Tổng Công ty 319 có sự thay đổi lớn khi Tổng giám đốc Trần Đăng Tú được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV thay ông Phùng Quang Hải.

Theo số liệu của Nhà đầu tư, năm 2016, giá trị sản xuất của Tổng Công ty 31 ước đạt 9.461,7 tỷ đồng, bằng 6,04 lần so với năm 2009; doanh thu ước đạt 9.393,5 tỷ đồng, bằng 7,06 lần so với năm 2009; lợi nhuận trước ước đạt 198,1 tỷ đồng, bằng 8,17 lần so với năm 2009; vốn chủ sở hữu ước đạt 878,7 tỷ đồng, bằng 7,91 lần so với năm 2009; nộp ngân sách Nhà nước và Quốc phòng ước đạt 226,23 tỷ đồng, bằng 3,29 lần so với năm 2009…

Từ năm 2017 đến nay, Tổng công ty 319 đang bán bớt cổ phần của mình tại một số công ty con như: Công ty TNHH MTV 29; Công ty TNHH MTV 319.2; Công ty cổ phần xây lắp 319.

Tháng 3/2018, Tổng công ty 319 đã cùng Công ty cổ phần Công nghệ Quốc gia tổ chức khởi công dự án khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ và nội trú Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc với tổng mức đầu tư trên 1.171 tỷ đồng.

Còn dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang trước đây do liên danh Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông và Tổng công ty 319 làm chủ đầu tư hiện nay được giới thiệu của Tập đoàn Phúc Sơn. Dự án này là một trong số các dự án đầu tư theo hình thức BT (đổi đất lấy công trình) tại tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định “có vi phạm, gây thiệt hại cho nhà nước”…

Ngoài ra, từ khi thành lập Tổng công ty 319 cũng được dư luận biết đến là chủ đầu tư hoặc liên danh của rất nhiều dự án BT, BOT hay bất động sản cụ thể như: Dự án đầu tư (BOT) nâng cấp mặt đường QL1A đoạn Phan Thiết-Đồng Nai; Dự án đầu tư (BT) xây dựng cầu đường Bình Tiên nối quận 6, quận 8, Bình Chánh, TP.HCM; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an tại Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng tại thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên; Dự án khu nhà ở cán bộ Viettel tại xã An Khánh, Hoài Đức…

Trước đó, Bộ GTVT triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam (đoạn Cam Lộ - La Sơn) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, Cienco4 cũng đăng ký nộp hồ sơ dự thầu ở Gói thầu xây lắp XL02 cùng các liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam; Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; Liên danh Tổng công ty Sông Đà - Tổng công ty Thăng Long - Công ty CP FECON, nhưng Cienco 4 và Liên danh Sông Đà - Thăng Long - FECON đã trượt thầu ngay từ vòng đầu - tại bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, do không đạt năng lực của nhà thầu.

Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng vào “sâu” hơn, tới giai đoạn đánh giá năng lực tài chính, nhưng sau đó cũng dừng bước. Kết quả cuối cùng, ở Gói thầu xây lắp này, Liên danh Trường Sơn - Xây dựng và Thương mại 68 - Xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam đã vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và phần đánh giá về mặt tài chính - trở thành liên danh trúng thầu Gói XL02.