Kinh tế Nga tăng trưởng 6,6% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái

Bộ Kinh tế Nga ngày 24/3 cho biết nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 6,6% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, con số này là 4,3% vào tháng 12/2021.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2 vừa qua, Mỹ và đồng minh đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt nhằm cô lập quốc gia này với kinh tế thế giới.

Kinh tế Nga dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. (Ảnh: THX/TTXVN)

Để đối phó lệnh trừng phạt của phương Tây và ngăn đồng ruble lao dốc, Điện Kremlin và Ngân hàng trung ương Nga đã triển khai nhiều bước đi, bao gồm cấm mua USD và cấm xuất khẩu ngũ cốc.

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko ngày 23/3 hối thúc người dân không tích trữ thuốc men, trong bối cảnh nhiều người lo ngại tình trạng thiếu hụt và tăng gia vì các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột tại Ukraine.

Ngoài ra, ông Murashko cũng cho biết cơ quan chức năng đang theo dõi các hãng thuốc đưa ra thông tin về "tình trạng thiếu hàng".

Hiện giá bán một số mặt hàng như thuốc chống co giật và thuốc điều trị tuyến giáp đã tăng 10 lần. Các loại thuốc chống viêm do nước ngoài sản xuất, dùng cho trẻ em, cũng gần như không còn hàng tại các hiệu thuốc từ giữa tháng này. Một số cửa hàng bán online đã đăng giá các mặt hàng này cao gấp 10 lần so với mức giữa tháng 2.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Nga không bao gồm hoạt động nhập khẩu thuốc men, vì lý do nhân đạo.

Tuy nhiên, truyền thông cảnh báo rằng các công ty Nga có thể không nhập khẩu được nguyên liệu đầu vào và các nguyên liệu thành phần để sản xuất trong khi ngành sản xuất thuốc địa phương phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu này.