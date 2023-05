Kình ngư phá kỷ lục SEA Games nhớ bà nội quá cố

(VTC News) -

“Tôi muốn dành tấm huy chương vàng này cho bà nội của tôi. Khi tôi tập huấn bên Hungary, bà nội đã mất. Tôi không về được. Vì vậy, tôi muốn dành huy chương này cho bà", Phạm Thanh Bảo chia sẻ sau khi nhận huy chương vàng nội dung nam 100 mét bơi ếch ở SEA games 32.

Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games đầy kịch tính.

Vận động viên sinh năm 2001 tập huấn xa nhà trong thời gian dài và chưa về nhà lần nào từ sau kỳ nghỉ Tết. Do đó, gia đình là điều mà Phạm Thanh Bảo nhớ đến đầu tiên sau khi giành tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Kinh ngư này đạt thành tích 1 phút 0 giây 97, phá kỷ lục SEA Games do chính anh thiết lập năm ngoái (1 phút 1 giây 17).

“Tôi xin chia sẻ niềm vui hôm nay với tất cả mọi người, những người hâm mộ, người thầy đã dạy bảo tôi để có được thành quả này. Tôi tự đặt cho mình áp lực là phải cố gắng mỗi ngày để phát triển xa hơn nữa. Đây là thành tích tốt nhất của tôi, hơn thành tích năm ngoái tại SEA Games 32. Tôi hài lòng với kết quả hôm nay”, Thanh Bảo chia sẻ thêm.

Phạm Thanh Bảo giành huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn bơi SEA Games 32.

Sau SEA Games 32, Thanh Bảo hướng đến đấu trường Olympic. Kình ngư trẻ cho biết: “Tôi cố gắng hết sức ở những ngày thi đấu sắp tới. Ngoài ra tôi cũng hướng tới chuẩn Olympic. Ước mơ của tôi là được tham gia Olympic”.

Tính đến hết ngày 7/5, đoàn thể thao Việt Nam có 3 huy chương vàng ở môn bơi. Ngoài Phạm Thanh Bảo, những tấm huy chương vàng còn lại thuộc về Trần Hưng Nguyên (nam 200m hỗn hợp) và đội bơi tiếp sức 4x200m tự do. Bên cạnh đó, Jeremie Lương cũng mang về 2 HCĐ ở nội dung 50m tự do và 100m tự do.

Hải Anh