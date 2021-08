Kình ngư Mỹ gây sốt với 5 huy chương vàng, phá 4 kỷ lục Olympic

(VTC News) -

Sáng nay 1/8, VĐV Caeleb Dressel tham gia tranh tài ở nội dung 50m tự do nam. Kình ngư Mỹ tiếp tục thi đấu thành công khi đạt thành tích 21 giây 07, phá kỷ lục Olympic và mang về Huy chương Vàng cho đoàn thể thao Mỹ.

Ở nội dung này, Florent Manaudou của Đoàn Thể thao Pháp giành Huy chương Bạc khi về nhì với thời gian 21 giây 55. Bruno Fratus giành Huy chương Bạc với thành tích 21 giây 57.

Sau khi giành HCV ở nội dung cá nhân, Dressel tiếp tục thi đấu thành công ở nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam với thời gian 3 phút 26 giây 78, kỷ lục thế giới ở nội dung này.

Dressel giành huy chương vàng thứ 4 ở Olympic Tokyo 2020.

Đây cũng là HCV thứ 5 của Dressel tại Olympic Tokyo, sau những thành tích về nhất tại các nội dung 50m tự do nam, 100m tự do nam, 100m bướm nam và 4x100m tự do tiếp sức nam.

Tính đến lúc này, Dressel là VĐV có số huy chương vàng nhiều nhất tại Olympic Tokyo, vượt qua kình ngư Emma McKeon của đoàn thể thao Australia (4 HCV).

Đại diện của đội bơi Mỹ cũng phá 4 kỷ lục Olympic và 2 kỷ lục thế giới tại Thế vận hội. Cụ thể, Dressel về nhất ở các nội dung 50m tự do nam (21 giây 07, phá kỷ lục Olympic), 100m tự do nam (47 giây 02, phá kỷ lục Olympic), 100m bướm nam (49 giây 45, phá kỷ lục thế giới và Olympic).

Ở nội dung đồng đội, Dressel giành HCV nội dung 4x100m tự do tiếp sức nam (3 phút 08 giây 97) và 4x100m hỗn hợp tiếp sức (3 phút 26 giây 78, phá kỷ lục thế giới và Olympic). Như vậy, Dressel giành 5 HCV ở 6 nội dung đăng ký tham dự tại Olympic Tokyo.

Sau thành công của Michael Phelps, đội bơi Mỹ đã tìm được người thay thế xứng đáng.