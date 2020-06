Olympic thể thao: Thúc đẩy thói quen rèn luyện thể chất từ lứa tuổi mầm non

Các nội dung cá nhân đối kháng, đồng đội trong các kỳ Olympic hay môn thể thao mang tính trí tuệ hiện chỉ được đưa vào các giải Thể dục Thể thao cấp Tiểu học trở lên mà chưa phổ cập tại Mầm non.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu sự phù hợp nhận thức và thể lực của từng lứa tuổi cũng như lợi ích phát triển tư duy, kỹ năng và sức khỏe, Trường mầm non Thực nghiệm Victory đã đưa các môn cờ vua, điền kinh, sasuke (tổ hợp vận động liên hoàn)… vào chương trình giáo dục thể chất của Nhà trường.

Tổ chức thi đấu theo nội dung Olympic và thể thao trí tuệ cho trẻ 3-6 tuổi

Sau lễ khai mạc đúng với tinh thần thể thao của Olympic với màn đồng diễn võ thuật, nhảy sôi động, cùng tiết mục trống hội giòn giã, 288 “vận động viên” bắt đầu tranh tài tất cả các nội dung tập thể, đồng đội và cá nhân theo từng lứa tuổi.

Sân khấu được nhường lại cho chung kết thi đấu cờ vua. Các kỳ thủ 5 tuổi hàng ngày luôn đùa nghịch và khó kiên nhẫn thì nay đều trầm tư suy tính từng bước đi trong ván cờ. Mỗi ván đấu kéo dài hơn 30 phút nhưng không giây phút nào các em mất tập trung khỏi diễn biến trận đấu.

Trái ngược không khí của khu vực cờ vua, âm thanh vỗ tay, hò reo rộn ràng cả 3 “đấu trường” sasuke, điền kinh – chạy tiếp sức và đua xe đạp. Tinh thần đồng đội, khả năng hợp tác nhịp nhàng được các bạn nhỏ 3-6 tuổi phát huy tối đa như những vận động viên chuyên nghiệp.

Ngày hội không diễn ra trong một ngày

“Con tôi đang thi đấu chung kết của cờ vua. Tôi thật sự ngạc nhiên khi con có thể chơi cờ vua và biết tính toán chiến thuật đơn giản trong các bước đi”, mẹ của Hoàng Khánh tự hào chia sẻ khi theo dõi của trận đấu của con.

Giống mẹ Hoàng Khánh, hơn 300 phụ huynh của trường Mầm non Thực nghiệm Victory đều mang chung một cảm xúc – bất ngờ và tự hào trước sự tiến bộ, thay đổi của con trong từng nội dung của ngày hội.

Cô trò mầm non Victory bắt đầu luyện tập các bộ môn thi đấu từ học kỳ I. “Mọi hoạt động cho trẻ đều phải chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất đảm bảo công bằng – an toàn. Tuyệt đối không vì sự kiện dành cho các bạn mầm non mà sơ sài”, cô Nguyễn Việt Phương – Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ về quá trình triển khai hội thao.

Cô đã quyết định lồng ghép rèn luyện nội dung thi đấu Olymmpic trong chương trình vận động Gymkids - Singapore của nhà trường, môn thể thao trí tuệ - cờ vua để học sinh sớm tiếp cận các môn thể thao hỗ trợ phát triển toàn diện cả thể chất, tinh thần và tư duy.

Ban đầu, dạy học sinh hiểu quy tắc và tập trung trong cờ vua, hay ghi nhớ chuỗi động tác nhảy, võ thuật là thách thức lớn nhất. “Chúng tôi để trẻ thực hành hàng ngày, không sợ sai, tự điều chỉnh và hiểu bản chất của các nước cờ, động tác vận động. Tư duy và kỹ năng của các em được tích lũy qua thực hành và kinh nghiệm thực tế” - cô Phương nêu rõ cách thức hướng dẫn học sinh. Mất hơn 2 tháng để trẻ làm quen môn thi đấu. Khi đã hiểu nắm rõ quy tắc, các em thích luyện tập trong bất kỳ thời gian rảnh – giờ ra chơi, chuẩn bị ăn, và tại nhà.

Giây phút chiến thắng

Không phải những chặng đua cuối cùng, những nước cờ quyết định, hay lúc công bố giải thưởng mà chính là khoảnh khắc nhớ lại hơn 5 tháng chuẩn bị, luyện tập của cô trò Victory mới là giây phút xúc động nhất.

Thông điệp chủ đề của sự kiện là “Stronger Together”. Thầy cô, học sinh và bố mẹ của trường mầm non Thực nghiệm Victory đã cùng nhau luyện tập, cùng nhau khỏe mạnh và cùng nhau phát triển cả thể lực, trí tuệ, kỹ năng và cảm xúc. Không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau, đều thay đổi và tiến bộ so với năng lực của chính các em. Đó là ý nghĩa mà Olympic Victory 2020 hướng tới và mang lại.

Mầm non không phải là độ tuổi quá nhỏ để e ngại phát triển giáo dục thể chất thông qua các môn thể thao trí tuệ và vận động. Hình thức thi đấu Olympic với đa dạng nội dung có thể là một lựa chọn để triển khai tại các trường mầm non nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất cho các em ngay từ 3-6 tuổi. Sau thành công của Olympic Victory 2020, Mầm non Thực nghiệm Victory tiếp tục đề xuất lên Phòng giáo dục để mở rộng Đại hội Thể thao Olympic tới các trường mầm non trên địa bàn TP Hà Nội.