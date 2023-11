(VTC News) -

Dưới đây là chi tiết kinh nghiệm phượt Hà Giang bằng xe máy:

Phượt Hà Giang bằng xe máy mùa nào đẹp?

Hà Giang - nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, mỗi mùa, mỗi tháng đều có vẻ đẹp riêng mang đến những trải nghiệm khác nhau.

- Mùa xuân (khoảng tháng 2 - 4): Đến Hà Giang vào khoảng thời gian này du khách sẽ cảm nhận được không khí tươi vui của người dân nơi đây khi vào mùa lễ hội truyền thống. Các trò chơi hấp dẫn như chọi trâu, đua ngựa, lễ hội Lồng Tồng,… hoặc lễ hội mừng thọ của người Tày. Đặc biệt, khoảng thời gian tháng 2 - 3 là thời điểm Hà Giang bước vào mùa hoa mận, hoa đào. Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của những cánh hoa đào, mận nở rộ khắp các đồi núi, bản làng.

- Mùa hè (khoảng tháng 5 - 6): Đây là thời gian Hà Giang bước vào “mùa nước đổ”. Du khách có thể ngắm trọn hình ảnh ruộng bậc thang uốn lượn đẹp như tranh vẽ, một vẻ đẹp mộc mạc đến xiêu lòng các tín đồ mê du lịch.

- Mùa thu (khoảng tháng 9 - 11): Tháng 9 - 10 là thời điểm những cánh đồng lúa chín vàng xếp từng lớp trên các thửa ruộng bậc thang. Vào tháng 10 - 11, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng hoa tam giác mạch đang vào mùa nở rộ.

- Mùa đông (tháng 12 đến tháng 1 năm sau): Sau khi kết thúc mùa hoa tam giác mạch, Hà Giang bước vào mùa hoa cải vàng rực rỡ. Thời tiết lúc này trở lạnh, sương mờ giăng kín mỗi sớm tạo nên khung cảnh thật mơ mộng.

Đi phượt Hà Giang bằng xe máy cần chuẩn bị những gì?

Để đảm bảo có một chuyến đi an toàn, du khách nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuất phát. Khi đi phượt Hà Giang bằng xe máy, du khách nên chuẩn bị các vật dụng sau:

- Các loại giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy,...

- Tiền mặt và thẻ ATM: Du khách chỉ nên mang theo một số tiền mặt vừa đủ dùng khi di chuyển trên đường và giữ tiền trong thẻ ATM sẽ an toàn hơn.

- Trang phục: Du khách lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết từng mùa để mang theo khi đến Hà Giang. Nếu đi vào mùa hè nên mang theo váy, quần áo mỏng, mát,... Còn đi vào mùa đông thì nên mang theo áo len dày, áo giữ nhiệt, áo phao,...

- Đồ dùng vệ sinh cá nhân: Kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm, khăn giấy ướt,…

- Đồ dùng y tế: Thuốc chống/trị côn trùng cắn, băng cá nhân, gạc y tế tiệt trùng, bông y tế, thuốc giảm đau,…

- Thiết bị điện tử: Điện thoại thông minh, máy ảnh, pin sạc dự phòng,…

- Đồ ăn/thức uống dùng khi đi đường: Nước lọc/nước suối, thức ăn nhanh, đồ hộp,...

Cung đường phượt Hà Giang nhiều đèo, dốc quanh co.

Di chuyển từ Hà Nội đến Hà Giang bao nhiêu km?

Khoảng cách từ trung tâm thành phố Hà Nội đến Hà Giang khoảng 280 - 300km và phần lớn cung đường di chuyển có địa hình đồi núi, đường đi lên dốc dài và quanh co. Do đó, người điều khiển phương tiện cần cẩn thận, giữ vững tay lái và quan sát trước sau theo biển chỉ dẫn an toàn. Khi đi phượt Hà Giang bằng xe máy, du khách sẽ mất khoảng 7 giờ đồng hồ để đến nơi.