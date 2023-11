Kinh nghiệm du lịch biển tiết kiệm

(VTC News) -

Vì vậy, bạn cần "bỏ túi" loạt kinh nghiệm dưới đây để có một chuyến du lịch biển tiết kiệm:

Tránh các chuyến đi du lịch vào cuối tuần

Bất cứ lúc nào, cuối tuần là sự lựa chọn tốt nhất để lên kế hoạch cho một chuyến đi đến bãi biển. Tuy nhiên, đó là lựa chọn nếu bạn không eo hẹp về kinh phí. Do đó, để tránh đám đông vào cuối tuần hay hơn hết là tiết kiệm chi phí, chúng tôi rất khuyến khích bạn nên tận hưởng những kỳ nghỉ ở bãi biển vào giữa tuần.

Thứ Năm dường như là thời điểm tốt nhất để đến những bãi biển xinh đẹp, đặc biệt là các tỉnh miền Trung. Đặt sớm vé máy bay vào thứ Ba là một cách thuận lợi để nhận được giá vé máy bay và chỗ ở với giá rẻ.

Nếu đi du lịch biển vào mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 9), chúng tôi khuyên bạn nên đi biển sau Ngày Quốc tế Lao động (1/5) là một lựa chọn lý tưởng. Vì sau ngày nghỉ, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ hè với giá rẻ hơn, ít đông đúc hơn và thời tiết tốt hơn. Để cập nhật những khuyến mãi mới nhất về các chuyến bay và khách sạn tại Việt Nam, đừng quên theo dõi một số website nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch.

Lựa chọn chỗ ở xa biển hơn

Với mong muốn có một chuyến đi du lịch biển nói riêng và du lịch nói chúng tiết kiệm chi phí nhất, du khách nên đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ tại thị trấn hoặc các khu thương mại lân cận.

Các bãi biển hay các điểm du lịch, đặc biệt là các bãi biển ven biển miền Trung, có đầy đủ các khu nghỉ dưỡng và khách sạn sang trọng, có giá cao hơn so với các điểm lưu trú bình dân khác. Do đó, giá phòng chắc chắn cao hơn so với các khu vực khác. Mặc dù đặt phòng khách sạn trong thị trấn hoặc các khu thương mại gần đó khiến du khách khó khăn hơn trong việc đến biển, nhưng nó sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí du lịch với mức giá phòng nghỉ rẻ hơn rất nhiều.

Ngoài ra, dịch vụ homestay hoặc cắm trại trên bãi biển sẽ giúp bạn tiết kiệm và có những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Lựa chọn nơi ở của bạn không còn giới hạn ở chuỗi khách sạn và nhà nghỉ. Homestay không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn là cơ hội để khám phá thêm về cuộc sống của người bản địa. Du khách có thể đặt phòng trực tiếp với chủ nhà. Đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến du lịch của bạn.

Lựa chọn phương tiện di chuyển tiết kiệm

Về phương tiện di chuyển đến các bãi biển, bạn nên đặt vé máy bay trong các ngày tháng 7 và tháng 8, có rất nhiều chương trình khuyến mãi vé giá rẻ của hàng loạt hãng hàng không. Có thể dễ dàng đặt vé máy bay trực tiếp đến một số điểm đến có bãi biển đẹp với giá phù hợp.

Nếu các chuyến bay từ Hà Nội /TP.HCM đến các điểm đến biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo hoặc Mũi Né với giá cao ngất ngưởng, thì bạn nên đi bằng tàu hỏa hoặc xe khách.

Bắt đầu lịch trình du lịch trong ngày sớm hơn

Trong các chuyến du lịch đến các bãi biển, một cách khác để bạn tiết kiệm chi phí đi lại là trở thành người đầu tiên đi. Nếu du khách có thể tham gia chuyến tham quan đầu tiên trong ngày, bạn có thể tiết kiệm được một phần chi phí.

Ngoài ra, một số điểm đến tại Việt Nam còn khuyến mại “sớm” cho những du khách sẵn sàng ghé thăm ngay khi mở cửa. Những ưu đãi này cũng được áp dụng cho các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, quán bar và nhà hàng. Đến càng sớm càng nhận được nhiều ưu đãi, giá rẻ cùng với việc tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên những người thân yêu bên nhau.

Chuẩn bị trước khi đi du lịch

Lưu ý rằng đi du lịch vào mùa cao điểm đồng nghĩa với việc giá cả sẽ bị đội lên. Nếu du khách có thể chuẩn bị trước các nhu cầu cần thiết, sẽ dễ dàng tránh mua phải những món đồ (quá đắt) như kem chống nắng, dầu gội đầu, xà phòng, thuốc và các đồ dùng vệ sinh cá nhân khác.

Ngoài ra, đi du lịch có thể chuẩn bị đồ ăn thức uống. Sẽ tiện lợi và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều nếu đồ ăn nhẹ và nước có thể được đóng gói trong nhiều ngày nhất có thể.