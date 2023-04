Kinh nghiệm du học từ con số 0 đến giải thưởng sinh viên quốc tế xuất sắc ở Úc

(VTC News) -

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Trần Thiên Khôi (TP.HCM) thành công tìm thấy lối đi cho ước mơ của mình, trở thành tấm gương cho nhiều du học sinh khác noi theo.

Ra khơi với hoài bão lớn

Hồi học phổ thông tại trường THPT Gia Định - TP.HCM, Thiên Khôi đam mê và yêu thích tiếng Anh. Anh định hướng Singapore là điểm đến để thử thách bản thân, tìm kiếm cơ hội học tập. Tuy nhiên, định hướng này thay đổi khi anh tiếp xúc với ngành Luật. Anh yêu thích với con chữ và ý nghĩa của ngành Luật, từ đó quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành luật sư tranh tụng, giúp đỡ những người khó khăn, yếu thế bảo vệ quyền lợi.

Đó cũng chính là cơ duyên đưa Khôi đến với Đại học Nam Úc - một trường lâu đời, được đánh giá cao trong lĩnh vực luật pháp tại Úc.

Trần Thiên Khôi.

Thời gian đầu du học, Thiên Khôi gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ, điều kiện sống và cả trong học tập. “Học luật giống như 'bữa tiệc buffet kiến thức'. Tôi được học về xã hội, con người, luân lý, lý luận, tình người. Qua đó giúp tôi rèn luyện tư duy nhạy bén, góc nhìn đa chiều, con tim nhân hậu, tinh thần tiên phong xây dựng thế giới và giúp đỡ mọi người xung quanh. Những tấm gương lớn tôi noi theo như Gandhi, Mandela, Abraham Lincoln và Barack Obama”, Khôi nói.

Anh Khôi khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn dấn thân theo đuổi hoài bão. Các bạn du học sinh cần xác định ra nước ngoài học sẽ gặp nhiều khó khăn, cần có lý tưởng cao cả, sự kiên định để hoàn thành tốt mục tiêu.

Anh chia sẻ: “Hãy chọn một hình mẫu mà bạn muốn trở thành, chọn con đường mà bạn ao ước nhất và theo đuổi nó bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thành công sẽ không thể nào lẩn tránh bạn”.

Nỗ lực khẳng định bản thân

Thành tích học tập và các hoạt động cộng đồng của chàng trai trẻ nhiều năm liền lọt vào top 5% của khoa và trường Đại học Nam Úc. Khôi được nhận giấy khen điểm cao nhất của môn học: Terry Evans prize for contracts A and contracts B, the Hon John Mansfield prize for constitutional law,… Đây là niềm tự hào to lớn với Khôi và gia đình.

Khôi nhận giải sinh viên quốc tế xuất sắc và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc bậc đại học của bang Adelaide, Úc.

"Khi đi du học, nếu điểm cuối môn thấp, bạn sẽ không được thi lại, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Giá trị của điểm số về lâu dài là rất lớn so với những lợi ích trước mắt. Do vậy, ngay từ đầu năm học phải đặt mục tiêu rõ ràng về điểm số, sẽ dễ dàng gặt hái được những thành tựu to lớn hơn", thanh niên gốc Việt chia sẻ.

Năm 2019, Khôi được bang Adelaide trao giải sinh viên quốc tế xuất sắc và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc bậc đại học. Gần đây nhất, năm ngoái, anh được trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Ngoài thời gian học tập, Thiên Khôi thường xuyên tham gia tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: tình nguyện viên cho khoá huấn luyện trạng sư tranh tụng của luật sư đoàn, kiểm soát viên bầu cử, các cuộc thi ngoại khoá… Nhờ sự năng động, nhiệt tình, anh được nhiều sinh viên bản địa yêu mến và ủng hộ.

Thiên Khôi cũng dành nhiều thời gian tham gia hoạt động của Hội sinh viên tại Nam Úc và đảm nhận vị trí chủ tịch hội sinh viên tại Adelaide - một bang nước Úc. Anh tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Úc, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Tết, Trung thu, lễ hội Việt Nam, hỗ trợ thực phẩm, dã ngoại, talkshow học thuật,…

Tất cả những hoạt động này đã giúp Khôi tìm được nhiều người bạn đáng quý và tích lũy kinh nghiệm, góp phần kết nối, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Thiên Khôi chia sẻ: “Tham gia hội sinh viên tuy cực, tốn kha khá thời gian, nhưng để lại những trải nghiệm, kí ức đẹp đẽ nhất, giúp trưởng thành”.

Khôi sở hữu nhiều tài lẻ, trong đó có khả năng ăn nói lưu loát, tự tin trước đám đông.

Anh cũng khuyên các bạn sinh viên Việt nam du học nên thử sức tham gia hội sinh viên để tạo dấu ấn thanh xuân, học hỏi, trau dồi và tham gia chương trình cộng đồng ý nghĩa. Câu nói ‘Học thầy không tày học bạn’ rất đúng trong hoàn cảnh của du học sinh.

"Điển trai, học giỏi, nhiều tài lẻ" - là 3 từ được bạn bè dùng miêu tả Thiên Khôi. Trong 3 năm COVID-19 vừa qua, anh thử thách bản thân với lĩnh vực MC nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa vì cộng đồng.

Khoa Phan