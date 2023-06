Kinh nghiệm đi máy bay lần đầu từ A đến Z

(VTC News) -

Kinh nghiệm chuẩn bị trước chuyến bay

Công đoạn chuẩn bị cho một chuyến bay có lẽ ngốn nhiều thời gian của bạn nhất. Cũng vì thế mà không ít hành khách tỏ ra bối rối không biết phải làm gì để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Mua vé máy bay

Bạn có thể mua vé máy bay trực tiếp từ các hãng hàng không hoặc thông qua các văn phòng, đại lý uy tín hoặc mua vé online. Vé sẽ rẻ hơn nhiều nếu bạn mua trước khoảng 2 - 3 tháng khởi hành.

Nhiều người không tránh khỏi lo lắng và lúng túng khi đi máy bay lần đầu.

Lần đầu đi máy bay cần chuẩn bị gì?

Đối với các chuyến bay quốc tế: Hành khách cần phải có hộ chiếu (passport), thị thực (visa) và các giấy tờ khác theo yêu cầu của nhà chức trách của quốc gia xuất phát, trung chuyển và nơi đến.

Đối với các chuyến bay nội địa: Hành khách có thể sử dụng các loại giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc giấy thông hành; Chứng minh thư nhân dân; thẻ Căn cước công dân; Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; Thẻ Đại biểu Quốc hội, thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo; Giấy phép lái xe ô tô, mô tô; Giấy xác nhận nhân thân do công an nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận; Giấy khai sinh (đối với hành khách dưới 14 tuổi), giấy chứng sinh (đối với hành khách dưới 1 tháng tuổi)…

Tất cả các giấy tờ nêu trên phải còn thời hạn hiệu lực. Nhiều nước yêu cầu hộ chiếu phải còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng mới được làm thủ tục nhập cảnh, một số nước yêu cầu cả thị thực nhập cảnh (visa) và thị thực quá cảnh (transit visa).

Quy định về hành lý

Hành lý xách tay: Là hành lý bạn mang theo bên mình khi lên máy bay, bạn sẽ để chúng phía trên ghế ngồi, dưới gầm ghế hoặc giữ bên mình. Thông thường quy định của hành lý xách tay là không vượt quá 7kg và tổng kích thước 3 chiều (dài, rộng, cao) không được vượt quá 115 cm (56cm x 36cm x 23cm).

Hành lý ký gửi: Theo quy định, hành lý ký gửi không vượt quá 32kg và tổng kích thước 3 chiều (dài, rộng, cao) không vượt quá 119cm x 119cm x 81cm. Hành lý ký gửi của cá nhân nào phải được chính cá nhân đó làm thủ tục ký gửi.

Đối với hãng hàng không Vietnam Airlines, hành khách sẽ được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn cước như sau:

Hạng thương gia và phổ thông đặc biệt: 32kg hành lý ký gửi + 2 kiện hành lý xách tay (18kg)

Hạng phổ thông: 23kg hành lý ký gửi + 1 kiện hành lý xách tay (12kg)

Đối với hành khách đi hãng Vietjet Air hoặc Pacific Airlines thì chỉ được miễn phí hành lý xách tay không quá 7kg.

Kinh nghiệm làm thủ tục tại sân bay

Làm thủ tục có lẽ là công đoạn gây bối rối nhất cho hành khách đi máy bay lần đầu tiên. Hãy tuân thủ các bước dưới đây để làm thủ tục một cách nhanh chóng nhất.

Đến sân bay trước bao lâu?

Để nhanh chóng làm thủ tục check-in và chủ động cho một số tình huống trục trặc, hãy đến sớm ít nhất 45 phút với chuyến bay nội địa và 2 tiếng với chuyến bay quốc tế.

Thủ tục check-in

Hiện nay các hãng hàng không đang triển khai 3 hình thức làm thủ tục check-in:

Làm thủ tục trực tuyến trên website của hãng hàng không. Việc này sẽ giúp bạn chọn được chỗ ngồi ưng ý, không phải chờ đợi hay xếp hàng tại sân bay giúp bạn tiết kiệm thời gian. Nếu bạn đi với người thân thì việc check-in online cũng sẽ giúp bạn chủ động chọn ghế ngồi gần nhau.

Làm thủ tục tại sân bay: Nếu bạn lựa chọn hình thức này bạn nên đến sân bay trước khoảng 2 tiếng với chuyến bay quốc tế và 45 phút với chuyến bay nội địa. Bạn cần xuất trình mã vé hoặc vé máy bay giấy cùng các giấy tờ đã nêu ở trên để làm thủ tục lên máy bay.

Làm thủ tục tại các kiosk của sân bay và kiosk sẽ tự động in thẻ lên máy bay hoàn toàn giống với thẻ được cấp tại quầy. Hành khách lần đầu đi máy bay không cần lo lắng khi sử dụng hình thức này vì các kiosk này rất dễ sử dụng.

Thủ tục soi chiếu an ninh hàng không

Sau khi check-in xong, hành khách sẽ phải đến khu vực kiểm soát an ninh và phải tuân thủ mọi hướng dẫn, yêu cầu của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, chấp hành quy trình soi chiếu an ninh hàng không đối với người và hành lí.

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sẽ yêu cầu bạn cởi bỏ áo khoác, mũ, giầy, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân và các đồ vật mang theo người; đặt các đồ vật, chất lỏng, thiết bị điện tử vào khay đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ.

Xuất trình giấy tờ

Hành khách phải xuất trình giấy tờ về nhân thân còn giá trị sử dụng và thẻ lên máy bay (bằng giấy hoặc trên thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính…) của mình để nhân viên kiểm soát an ninh hàng không kiểm tra.

Kinh nghiệm trên máy bay

Sau khi ổn định chỗ ngồi, việc cần làm tiếp theo là thắt dây an toàn. Không được cởi dây an toàn ngay cả khi ăn và ngủ trên ghế. Đừng ngại hỏi tiếp viên cách thắt dây an toàn nếu mình chưa rõ.

Một trong những điều cần biết khi bay lần đầu là không nên mang đồ ăn lên máy bay. Bạn có thể mang theo những món khô như bánh mì và đảm bảo không có mùi nặng ảnh hưởng đến không gian chung trên máy bay. Trên những chuyến bay dài trên 1 tiếng 30 phút của Vietnam Airlines, khách sẽ được phục vụ suất ăn nhẹ. Tuy nhiên, một số hãng hàng không giá rẻ như Pacific Airlines hay Vietjet Air sẽ không có dịch vụ trên nhưng bạn có thể mua nếu có nhu cầu.

Cần tuân thủ tuyệt đối các quy tắc an toàn trên máy bay và đọc hướng dẫn, nó thường nằm trong túi nhỏ trước ghế. Tờ giấy này hướng dẫn từng món đồ khẩn cấp như phao, đồ thở khi bị giảm áp suất nằm ở đâu, cách thoát hiểm khi cháy như thế nào, đèn hướng dẫn lối đi sẽ sáng lên ra sao…

Kinh nghiệm khi xuống sân bay

Một lưu ý khi đi máy bay lần đầu mà bạn cần biết là tuyệt đối không sử dụng điện thoại hay các thiết bị phát sóng nói chung, nhất là khi máy bay cất hạ cánh vì có thể chúng sẽ ảnh hưởng đến đường liên lạc giữa đài kiếm soát với phi hành đoàn. Đừng vội vã rời chỗ ngồi khi chưa có thông báo từ nhân viên hàng không.

Sau đó bạn cần chú ý đến các bảng báo xung quanh đường ra để biết bạn cần lấy hành lí ở băng chuyền số mấy. Nếu là hành lí kí gửi thì cần thêm một bước là đối chiếu tem dán trên hành lí với tem dán trên vé xem có khớp hay không.

