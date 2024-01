Kinh nghiệm căn đường cực chuẩn khi lái ô tô

(VTC News) -

Cách căn đường khi lái xe ô tô

Cách xác định vị trí xe

Để xác định vị trí của xe ô tô, cần lấy vị trí của ngưới lái chiếu xuống mặt đường làm mốc chuẩn. Nếu vị trí của người lái chiếu xuống mặt đường lệch sang phải so với trục tim đường nghĩa là xe đang chạy sang phần đường bên phải. Vị trí này càng xa trục tim đường về bên phải bao nhiêu nghĩa là xe đang chạy nhiều hơn sang phần đường bên phải bấy nhiêu.

Kỹ thuật căn đường khi lái xe. (Ảnh minh hoạ).

Nếu vị trí của người lái chiếu xuống mặt đường lệch sang bên trái tim đường đồng thời cách tim đường 35 - 45 cm về bên trái, nghĩa là xe đang chạy đúng giữa đường.

Nếu vị trí của người lái chiếu xuống mặt đường lệch hẳn sang bên trái tim đường, đồng thời cách tim đường trên 45 cm nghĩa là xe đang chạy sang phần đường bên trái. Vị trí càng xa trục tim đường về bên trái bao nhiêu nghĩa là xe càng chạy nhiều hơn sang phần đường bên trái bấy nhiêu.

Cách xác định hướng xe di chuyển

Xe chạy thẳng đúng làn đường: Nếu vị trí của người lái chiếu xuống mặt đường song song với trục tim đường nghĩa là xe đang chạy đúng theo làn đường, không bị lệch.

Xe chạy lệch ra khỏi làn đường: Nếu vị trí của người lái chiếu xuống mặt đường tạo một góc so với trục tim đường nghĩa là xe đang chạy lệch làn đường. Tình huống này chỉ xảy ra khi xe cần chuyển làn hay chuyển hướng. Còn nếu đang đi thẳng mà thấy xe có dấu hiệu lệch làn thì tiến hành chỉnh lại vô lăng để xe bám theo đúng làn đường.

Cách căn đầu xe ô tô

Phần đầu xe là khu vực khó cảm nhận để điều khiển chính xác, nhất là với người mới lái xe. Nguyên nhân do thiết kế đặc thù của phần đầu ô tô tạo ra nhiều điểm mù khiến người lái khó quan sát.

Mỗi loại xe sẽ có hình dáng và kích thước khác nhau nên cách canh khoảng cách trên xe hơi cũng sẽ khác nhau. Theo kinh nghiệm căn đường chính xác cho người mới lái xe, người lái nên tự xác định một điểm nào đó làm mốc, để từ đó có thể suy ra khoảng cách an toàn. Điều này giúp canh đầu xe một cách dễ dàng hơn.

Đo khoáng cách với xe máy chạy phía trước

Để biết khoảng cách an toàn giữa đầu xe ô tô với xe máy chạy phía trước có thể tự đo như sau:

Đậu xe ô tô và đặt một chiếc xe máy cách đầu xe ô tô tầm 1 m. Tiếp theo ngồi vào ghế lái ô tô, xem mình có thể nhìn thấy đến điểm nào trên xe máy. Từ đó suy ra khi đi trên đường, nếu có xe máy chạy phía trước thì điều chỉnh khoảng cách xe sao cho thấy được điểm đó. Đây là khoảng cách an toàn tối thiểu cần phải giữ.

Thông thường với xe máy chạy phía trước, khoảng cách an toàn tối thiểu là người lái ô tô thấy được biển số xe máy. Do đó nếu thấy đầu xe ô tô che khuất biển số xe máy phía trước thì cần giảm tốc độ gấp vì đã vượt quá khoảng cách an toàn.

Đối với ô tô chạy phía trước

Cách căn xe hai bên hông

Để biết cách căn đầu ô tô với xe ô tô chạy phía trước cũng thực hiện cách đo tương tự như trên. Hãy tìm một chiếc xe ô tô đang đậu gần đó và lái xe của mình đến gần xe họ sao cho đuôi xe họ cách đầu xe mình tầm 1 - 1,5 m (nhờ một người đứng bên ngoài quan sát). Sau đó từ ghế lái xem mình có thể thấy được điểm nào trên xe ô tô phía trước, hãy lấy điểm đó làm mốc ghi nhớ. Thực hiện tương tự với các khoảng cách xa hơn. Ví dụ khi cách 1 m sẽ thấy được mép biển số, cách 2 m sẽ thấy được bánh sau, cách 3 m thấy được điểm tiếp đất của bánh sau…

Lưu ý ô tô có nhiều loại với độ cao gầm khác nhau như xe sedan/hatchback, xe SUV, xe bán tải… Do đó muốn biết chính xác khoảng cách an toàn với loại xe nào thì nên tiến hành đo với loại xe đó.

Thông thường khoảng cách an toàn giữa hai ô tô tối thiểu là người lái xe phía sau phải quan sát được biển số của xe chạy phía trước. Nếu xe phía sau muốn quay đầu khi xe phía trước đang đỗ thì xe phía sau cần phải có đủ khoảng trống. Trong tình huống này thông thường người lái phải lùi lại làm sao cho thấy được bánh xe của xe phía trước là đủ.

Cách căn xe bên phải

Tương tự đầu xe, việc căn xe bên phải hay căn hông xe cũng gây khó khăn cho nhiều người. Khi chạy trên đường lớn, nhiều làn đường, người lái sẽ dễ căn hơn do khoảng cách giữa các xe khá xa. Nhưng khi chạy trong phố, mật độ phương tiện dày đặc thì căn xe bên phải khá vất vả. Nếu sơ suất rất dễ bị va quẹt.

Để biết khoảng cách an toàn giữa xe ô tô với xe máy chạy bên phải có thể thực hiện bằng cách: Đậu xe ô tô và đặt một chiếc xe máy ở góc phải đầu xe. Tiếp theo ngồi vào ghế lái ô tô, xem mình có thể nhìn thấy đến điểm nào trên xe máy hoặc người lái xe máy. Từ đó suy ra khoảng cách an toàn. Có thể đặt xe máy ở nhiều vị trí khác nhau bên phải để tập quan sát cho quen mắt.

Còn để biết cách canh xe bên phải đối với xe ô tô khác, tài xế hãy đỗ xe lại, tiến hành đo điểm giao nhau giữa đường thẳng kẻ từ bánh xe bên phải chạy lên và đường ngang kẻ từ mép đầu xe chạy qua. Khi xác định được điểm mốc này, người lái có thể căn chỉnh dễ dàng hơn, tránh vướng các xe chạy bên phải.

Một cách canh phải khác là xem khoảng cách của xe họ với vạch phân cách là bao nhiêu. Nhìn gương chiếu hậu hoặc tưởng tượng đường bánh xe và dò theo để suy đoán khoảng cách mép xe mình với vạch phân cách là bao nhiêu. Từ đó dự đoán khoảng cách xe mình và xe họ là bao nhiêu.

Cách căn khoảng cách với xe chạy làn ngược chiều

Trên đường bình thường

Khi hai xe sắp gặp nhau, cả hai đều phải giảm tốc độ trong khoảng cách tối thiểu 100 - 200 m. Người lái cần đi đúng làn đường của mình. Để an toàn có thể hình dung chia phần đường của mình thành 3 phần bằng nhau. Điểm từ vị trí người lái chiếu xuống mặt đường phải nằm trên đường phân chia 1/3 thứ nhất tính từ tim đường. Nghĩa là khi này, xe sẽ nằm ở hơn 2/3 bên phải của phần đường. 1/3 còn lại bên trái cạnh tim đường sẽ để trống nhằm tránh hai xe va quẹt khi chạy qua nhau.

Trên đường hẹp

Với đường hẹp, theo quy tắc phần đường của xe bên nào rộng thì chủ động nhường cho xe còn lại. Không nên cố tranh khi vào đường hẹp vì rất dễ mắc kẹt, gây cản trở giao thông. Lưu ý khi dừng xe để nhường đường cho xe chạy ngược chiều thì nên dừng xe ngay ngắn. Không dừng chéo đường, chếch đầu hướng vào và quay đuôi hướng ra.

Trên đường ổ gà, có chướng ngại vật

Vết bánh xe phía trước bên trái sẽ cách 10 - 15 cm tính từ tâm cánh tay trái của người lái chiếu xuống mặt đường. Người lái chỉ cần dựa vào con số này là có thể tính được vị trí của vết bánh xe phía trước bên trái, từ đó điều chỉnh để đi qua ổ gà hay chướng ngại vật một cách dễ dàng.