Kính mắt Eye Plus: Đồng hành cùng xu hướng thời trang

(VTC News) -

Cập nhật các xu hướng kính mắt độc lạ khắp thế giới

Khác với trang phục, kính mắt là phụ kiện có thể dễ dàng kết hợp nên người dùng có thể yên tâm sử dụng các loại kính mắt có kiểu dáng độc lạ, phá cách mà không lo không phù hợp với môi trường Việt Nam. Tại kính mắt thời trang Eye Plus, đội ngũ thiết kế thường lựa chọn những loại mắt kính có kiểu dáng dễ phối hợp như kính mắt tròn, vuông, hình mắt mèo. Ngoài ra, những kiểu mắt kính hình đa giác cũng rất được ưa chuộng.

Cùng với kiểu dáng mắt, các họa tiết của gọng kính cũng được biến tấu đa dạng. Bên cạnh các loại gọng màu trơn, kính mắt thời trang Eye Plus cũng phân phối những bộ sưu tập kính có màu họa tiết độc lạ như da báo, kẻ sọc hoặc pha màu ombre. Tùy theo xu hướng đang thịnh hành, kính mắt thời trang Eye Plus sẽ lựa chọn loại kính mắt phù hợp với khuôn mặt người Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo tính thời thượng.

Hiện nay, ngành thời trang kính mắt đang rất phát triển, vì vậy, đội ngũ Eye Plus luôn theo sát từng thay đổi của xu hướng thế giới. Do đó, khách hàng đến với Kính mắt Eye Plus có thể yên tâm sở hữu một chiếc kính mắt thời trang ưng ý với mức giá không thể cạnh tranh hơn.

Phân loại phong cách từng quốc gia

Bên cạnh những bộ sưu tập theo xu hướng cập nhật, Kính mắt Eye Plus cũng sở hữu những bộ sưu tập mắt kính theo phong cách từng quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Mỹ, Pháp,... nhằm giúp khách hàng sở hữu những chiếc kính mắt theo phong cách yêu thích. Trong đó, nếu như bộ sưu tập kính mắt Hàn Quốc mang vẻ thanh lịch, lãng mạn với những màu sắc tươi sáng thì bộ sưu tập mang phong cách Mỹ lại mạnh mẽ, sang trọng cùng sự pha trộn màu sắc táo bạo. Nói cách khác, với Kính mắt Eye Plus, khách hàng sẽ được mở rộng tối đa sự lựa chọn.

Nhiều khách hàng cho rằng đây là cách làm rất hay giúp Kính mắt Eye Plus giữ chân khách hàng vì không phải ai cũng chạy theo xu hướng. Việc tung ra những bộ sưu tập với phong cách riêng theo từng quốc gia giúp người mua dễ tìm được sản phẩm ưng ý hơn thay vì “ngụp lặn” trong một “biển” sản phẩm.

Liên tục cập nhật màu sắc mới

Màu sắc chính là yếu tố quan trọng tạo nên phong cách. Do đó, với một mẫu kính được ưa chuộng, Eye Plus sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng bằng việc tăng cường màu sắc. Bên cạnh các màu cơ bản như trắng, đen, kính mắt Eye Plus còn có thêm sắc đỏ kiêu kỳ, màu hồng dịu dàng hay xanh dương trẻ trung. Đối với kính mắt nam, các màu sắc cũng được sử dụng linh hoạt, bổ sung thêm các màu sắc độc lạ như xanh lá, ghi xám, nâu kẻ giúp nâng tầm phong cách của quý ông.

Khi chọn lựa màu kính, khách hàng cũng sẽ được nhân viên Eye Plus tư vấn hỗ trợ để chọn được màu kính hợp với màu da, phong cách và sở thích.

Hiện tại, kính mắt Eye Plus đang là một trong những thương hiệu kính mắt thời trang được yêu thích nhất thị trường. Với những bộ sưu tập đầy tính sáng tạo, hy vọng rằng trong tương lai, kính mắt Eye Plus sẽ được khách hàng tin tưởng hơn nữa và trở thành thương hiệu mắt kính hàng đầu Việt Nam.