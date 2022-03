Kinh doanh casino lâm cảnh thua lỗ

Vốn không dễ hốt bạc, lại gặp COVID-19, nên các sòng bạc kinh doanh càng khó khăn

Nam Hội An (Hoiana), dự án khu nghỉ dưỡng có casino có quy mô lớn thứ hai ở Việt Nam, vốn đầu tư 4 tỷ USD, sau nhiều năm đổi chủ đầu tư, trì hoãn xây dựng, trì hoãn kế hoạch mở cửa, cuối cùng đã chính thức mở cửa đón khách giữa năm 2020. Song vận đen chưa “tha” chủ đầu tư (VinaCapital và SunCity), bởi đúng lúc đó, dịch COVID-19 bùng phát.

Hơn một năm rưỡi Hoiana đi vào hoạt động cũng chính là thời gian Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới phải “cửa đóng then cài” vì dịch bệnh. Không những không có khách quốc tế - nguồn khách chính của các casino, mà cả khách nội địa cũng vắng. Vì thế, dễ hiểu vì sao Hoiana có kết quả kinh doanh không như ý.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, từ khi đi vào hoạt động đến cuối tháng 1/2022, Công ty lỗ lũy kế 5.671 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2021, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 1.764 tỷ đồng tiền thuế, trong đó thuế VAT là 604 tỷ đồng. Dự kiến trong 4 năm tiếp theo, từ năm 2022 đến 2025, Công ty sẽ đóng góp vào ngân sách tổng cộng hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2022 - có lẽ do kinh doanh còn khó khăn, nên dự kiến đóng góp hơn 3.200 tỷ đồng.

Kinh doanh khó khăn khiến từ năm ngoái, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An bắt đầu đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho phép chuyển đổi một phần dự án thành khu đô thị. Đầu tháng 3 năm nay, một lần nữa, Công ty tiếp tục gửi công văn kiến nghị cho phép chuyển đổi. Tuy nhiên lần này, ở cả 3 phương án đưa ra, trong văn bản do ông Steven Wolstenholme, Chủ tịch Công ty TNHH phát triển Nam Hội An ký, thì số lượng căn nhà ở đề xuất xây để bán và cho thuê chỉ còn là 16.670 căn, ít hơn khá nhiều so với đề xuất trước đây (22.000 căn).

Quyết định điều chỉnh mục đích đầu tư của Dự án còn phải chờ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như các bộ, ngành liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, việc Nam Hội An xin chuyển đổi một phần dự án thành khu đô thị cũng không gây bất ngờ.

Cả Nam Hội An lẫn Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) “tiếng” là có vốn đầu tư đăng ký 4 tỷ USD (ở thời điểm 2 dự án này được cấp chứng nhận đầu tư, pháp luật quy định, các dự án khu nghỉ dưỡng có casino phải có vốn từ 4 tỷ USD trở lên), nhưng giai đoạn I của cả 2 dự án đều được đăng ký với vốn đầu tư chỉ 500 triệu USD.

Dù Hồ Tràm Strip đã đầu tư giai đoạn II, với vốn giải ngân hơn 1 tỷ USD, song nhiều ý kiến cho rằng, khoản vốn đăng ký 4 tỷ USD không chắc sẽ được Hồ Tràm và Nam Hội An “dốc” vào chỉ cho khu nghỉ dưỡng và casino, nhất là khi tới nay, việc thí điểm cho người Việt vào chơi trong casino vẫn mới chỉ được chấp thuận ở Phú Quốc và Vân Đồn (casino Vân Đồn chưa được xây dựng). Bởi thế, việc Nam Hội An xin chuyển đổi mục đích một phần dự án, rất có thể, không phải chỉ vì chuyện kinh doanh thua lỗ!

Không dễ hốt bạc

Kinh doanh casino tưởng hốt bạc mà không dễ... xơi một chút nào. Điều này đã được khẳng định từ lâu nay, chứ không phải chỉ trong 2 năm COVID-19. Bởi thực tế, nhiều casino vẫn thua lỗ triền miên.

Một trong những casino được nhắc đến nhiều nhất chính là casino Hoàng Gia ở Quảng Ninh. Báo cáo tài chính - chưa qua kiểm toán - của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã cổ phiếu RIC) cho biết, năm 2021, công ty này đạt doanh thu hợp nhất gần 75 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với năm trước và lỗ ròng 96,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng casino lỗ gần 62 tỷ đồng, còn mảng khách sạn và biệt thự lỗ khoảng 34,5 tỷ đồng.

Như vậy, Hoàng Gia đã có 3 năm liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Đúng hơn, kể từ năm 2016 tới nay, chỉ có năm 2018 là Công ty báo cáo kinh doanh có lãi. Năm 2019, Hoàng Gia lỗ 72,79 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 81,54 tỷ đồng. Covid-19, cộng thêm việc nhiều thị trường lân cận cũng mở sòng bài khiến Hoàng Gia ngày càng kinh doanh bết bát.

Hiện cổ phiếu RIC của Hoàng Gia được niêm yết trên sàn chứng khoán, song đang thuộc diện bị kiểm soát và có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE. Cuối tháng 4/2022, Hoàng Gia sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và rất có thể “số phận” của RIC sẽ được quyết định.

Không chỉ Hoàng Gia, trong một báo cáo gần đây được Bộ Tài chính trình Chính phủ, các số liệu cũng cho thấy, ngay cả casino duy nhất hiện được cho người Việt vào chơi - là Corona Phú Quốc - cũng đang lỗ lũy kế 2.763 tỷ đồng.

Nếu xét chung toàn thị trường, Bộ Tài chính cho biết, doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino các năm 2018-2019 lần lượt tăng 134% và 165% so với năm liền trước. Nhưng bước sang năm 2020, doanh thu từ dịch vụ casino giảm mạnh, đạt 1.727 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2019.

Vốn đã không dễ hốt bạc, lại gặp Covid-19, nên các sòng bạc kinh doanh càng khó khăn.

Tuy nhiên, cơ hội đang được mở ra, khi Việt Nam đã bắt đầu mở cửa du lịch trở lại, với các đường bay quốc tế đang được khôi phục. Ông Paul Porntat, Chủ tịch không điều hành của Donaco, chủ đầu tư casino Aristo (Lào Cai) cho biết, ông “rất lạc quan” về tương lai của Donaco.

Theo ông Paul Porntat, tỷ lệ tiêm chủng cao trong khu vực mà Donaco hoạt động, bao gồm Việt Nam và việc Việt Nam mở cửa du lịch trở lại sẽ là lý do khiến Công ty kinh doanh tốt hơn. “Ngoài ra, cuối năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt việc xây dựng sân bay Sapa, đây là cơ hội đáng kể cho sòng bạc Aristo của chúng tôi để thu hút khách hàng mới”, ông Paul Porntat nói.

Sau 2 năm khó khăn vì dịch bệnh, đầu năm nay, tình hình kinh doanh của Aristo đã khả quan hơn. Lý do là Aristo đã quyết định chuyển trọng tâm sang thu hút khách hàng tại thị trường nội địa.

Trong khi đó, các kế hoạch mở casino mới vẫn đang tiếp tục ở Thừa Thiên Huế, Phú Quốc, Vân Đồn và Khánh Hòa.