King Coffee xâm nhập thành công chuỗi đại siêu thị LuLu Hypermarket

(VTC News) -

Là một trong những tập đoàn bán lẻ rộng khắp tại hơn 23 quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Đông, châu Á, châu Âu… Tập đoàn hiện có hơn 65.000 nhân viên với doanh thu hàng năm đạt hơn 8 tỷ USD. Bên cạnh đó, các sản phẩm của King Coffee còn được bán trực tuyến trên website và ứng dụng chính thức của LuLu Hypermarket.

LuLu Hypermarket với khẩu hiệu ‘Where the world comes to shop’ là biểu tượng của ngành bán lẻ, luôn tập trung tạo dựng trải nghiệm mua sắm thuận lợi, giá cả cạnh tranh và cung cấp sản phẩm chất lượng cho hơn 1.000.000 khách hàng mỗi ngày đến từ UAE, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ai Cập, Malaysia và Indonesia.

Đây được xem là tin vui mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập kiêm CEO King Coffee muốn mang đến sự khởi sắc rực rỡ cho ngành cà phê Việt Nam vào dịp đầu năm mới - năm Giáp Thìn 2024. Bên cạnh đó, bà chia sẻ: “Trung Đông là thị trường có tiềm năng rất lớn với tính cạnh tranh cao, đòi hỏi doanh nghiệp muốn thành công phải hội tụ 3 yếu tố cơ bản: có tầm nhìn, có uy tín và sự chuyên nghiệp.

King Coffee ra mắt tại Trung Đông với tư cách sản phẩm “Made in Vietnam” là điểm tựa tích cực góp phần tạo sức bật mạnh mẽ cho các doanh nghiệp Việt Nam tự tin hơn để có chỗ đứng và phát triển tại thị trường Trung Đông”.

King Coffee với định vị là chuyên gia cà phê, còn được biết đến là thương hiệu thành công ở quốc tế, sau đó trở về và tiếp tục thành công tại Việt Nam. Trên hành trình chinh phục thế giới, King Coffee vẫn luôn duy trì tốc độ phát triển, với sự nỗ lực đáng trân trọng trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia có tầm vóc toàn cầu thật sự.

Nhờ vậy mà năm qua, King Coffee cũng đã vững vàng và đạt được những giải thưởng quý giá, như sự kiện sản phẩm của King Coffee đã được bán hàng trực tiếp vào hệ thống Costco Wholesale - chuỗi cung ứng bán buôn lớn nhất nước Mỹ (vào tháng 6/2023).

Mới đây nhất, thương hiệu cà phê King Coffee còn được Tạp chí Asia Business Outlook bình chọn là Top 10 công ty cà phê hàng đầu của Đông Nam Á (Top 10 Coffee Companies from Southeast Asia 2023).

Do đó, sự xuất hiện của King Coffee tại chuỗi siêu thị LuLu Hypermarket ở 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) nói riêng và Trung Đông nói chung là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của King Coffee tiến lên một nấc thang mới.