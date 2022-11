King Coffee Super App: Thương hiệu Việt, trí tuệ Việt

(VTC News) -

Ứng dụng cung cấp một nền tảng với nhiều dịch vụ như mua sắm và kinh doanh trên WE 4.0, khám phá món nước theo mùa mới nhất cùng các ưu đãi, đặt món (đồ ăn và thức uống) nhanh chóng (F&B), nhượng quyền, WeHome Café, thanh toán online qua ví King, giải trí thú vị, tích điểm nhận quà… trên một giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng.

Ngoài ra, sắp tới, ứng dụng sẽ tích hợp đầy đủ các sản phẩm trong ngành cà phê và FMCG dựa trên nền tảng công nghệ block chain; kết nối với các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng hiện hữu. Đây cũng là nền tảng cho các giải pháp thanh toán, trong đó có KingCoin hoàn toàn mới, cũng như có thêm 1 kênh mới về giao hàng nhanh.

Tải ngay King Coffee Super App để được trải nghiệm những điều tuyệt vời "all in one", từ mua sắm, kinh doanh và cả giải trí ngay trên siêu ứng dụng này.

Cách download App:

Link tải app: LINK

Quét mã QR code trong hình trong bài viết

Vào App Store hoặc Google Play gõ từ khóa “King Coffee Super App” để cài đặt

Hướng dẫn download app và lợi ích khi sử dụng King Coffee Super App.

Quét mã QR Code để tải ứng dụng.

Cách tạo tài khoản:

Mở App và nhấn vào “Đăng ký” sau đó nhập thông tin yêu cầu

Mở tin nhắn SMS để nhận mã OTP và nhập xác thực vào Super App

Đăng nhập App để trải nghiệm

Nếu có thắc mắc về King Coffee Super App, liên hệ ngay với hotline: 1900 588878, nhấn phím 1 để được giải đáp.