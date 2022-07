King Coffee kỷ niệm 5 năm trở về Việt Nam: Tiến lên một nấc thang mới

(VTC News) -

Cách đây 5 năm (tháng 7/2017), từ quốc tế, King Coffee chính thức trở lại Việt Nam và nhanh chóng đánh dấu sự hiện diện của mình tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Cũng từ đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đưa King Coffee thần tốc trở thành thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam.

5 năm, King Coffee chinh phục tới 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường khắt khe và khó tính như: Mỹ, Trung Đông, Nga, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc.

5 năm, King Coffee tự tin ra mắt các dòng cà phê chất lượng, phong phú bậc nhất. 5 năm, King Coffee lớn mạnh mỗi ngày và vinh dự được đại diện cho ngành cà phê Việt Nam tham gia Triển lãm Expo 2020 Dubai lớn nhất thế giới. 5 năm là cột mốc quan trọng để King Coffee trở thành thương hiệu Việt có tầm vóc toàn cầu thực sự.

Những dự án cộng đồng nhân văn

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ rằng sứ mệnh đối với ngành cà phê là động lực thôi thúc bà trở lại. Sau 5 năm, King Coffee đã có bước phát triển thần tốc trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Không chỉ tập trung phát triển thương hiệu, King Coffee triển khai nhiều hoạt động cộng đồng thu hút sự chú ý của xã hội, trong đó nổi bật nhất là dự án Women Can Do. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ hàng trăm nghìn phụ nữ trên cả nước khởi sự kinh doanh với số vốn nhỏ.

Sau gần 2 năm triển khai, hàng trăm người phụ nữ có công ăn việc làm, ổn định tài chính, thay đổi cuộc sống. Từ vị trí là người phụ thuộc, họ đã biết kinh doanh, làm chủ cuộc đời mình, thậm chí hỗ trợ tích cực tài chính cho gia đình. Chính vì ý nghĩa nhân văn này, Women Can Do đang được rất được xã hội ủng hộ.

Kỷ niệm 5 năm King Coffee trở về Việt Nam (7/2017 - 7/2022).

Hiện dự án “Women Can Do” đang triển khai hai mô hình phù hợp với ước muốn khởi nghiệp của nhiều người, gồm đối tác phân phối (đại lý WE) và nhượng quyền quán cà phê nhỏ (We Home Café).

Với We Home Café, chương trình Women Can Do sẽ chuyển giao xe cà phê, và bộ dụng cụ 30 món “Chìa khóa trao tay”, đồng thời người tham gia sẽ được đào tạo toàn bộ kỹ năng quản lý, vận hành, pha chế cà phê một cách chuyên nghiệp.

Nguyên liệu là các sản phẩm của King Coffee và nhận lợi thế từ uy tín của thương hiệu King Coffee. Đến nay, mô hình We Home Café đã có mặt tại 20 tỉnh thành của Việt Nam và 35,000 users trên ứng dụng công nghệ WE 4.0.

Không dừng lại ở đó, CEO King Coffee Lê Hoàng Diệp Thảo đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ đưa nông sản Việt Nam thế giới. Ngày 01/8/2021, bà Diệp Thảo công bố ra mắt dự án Happy Farmers - Một dự án cộng đồng, hỗ trợ người nông dân trồng ra những hạt cà phê có chất lượng cao hơn, áp dụng các phương pháp và công nghệ canh tác tiên tiến, bền vững, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao giá trị, phẩm cấp và vị thế của cà phê Robusta Việt Nam ở thị trường quốc tế.

Dự án cũng cam kết thu mua và tổ chức các chương trình an sinh xã hội, nhằm nâng cao giá trị đời sống và thu nhập của người nông dân trồng cà phê.

Dự án cũng tập trung tạo chuỗi liên kết bền vững với các nhà cung ứng có vùng nguyên liệu đạt các chứng nhận phát triển bền vững; các HTX tại vùng nguyên liệu... nhằm tạo thế đứng vững chắc trước những biến động của thị trường thế giới, phá vỡ thế bị động về quyền tự quyết giá cả mua bán cà phê trên thế giới.

Trong thời gian tới, Happy Farmers sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi liên kết cung ứng và vùng nguyên liệu phát triển bền vững tại Tây Nguyên, đồng thời phát triển vùng trồng cà phê đặc hữu riêng của King Coffee tại các tỉnh Tây Nguyên. Dự án cũng sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình an sinh xã hội tại những địa phương của dự án.

Khẳng định tầm vóc toàn cầu

Ngày 22/12/2021, King Coffee tự hào khi trở thành đơn vị giúp Việt Nam xác lập Kỷ lục Thế giới cho cà phê Robusta Việt Nam. Theo bà Diệp Thảo, trong tổng ngành cà phê thế giới, Robusta chiếm đến 46%, giá trị thương mại toàn thị trường là 467 tỷ đô la (năm 2020).

“Lợi thế của Việt Nam vô cùng lớn đòi hỏi chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc, sửa những lỗi sai để phát huy. Ngay ngày nhận được chứng nhận Kỷ lục này, tôi cho rằng đây là một thời khắc lịch sử, bởi vì cà phê Việt Nam đã chính thức được khẳng định và vinh danh”, CEO King Coffee bày tỏ.

Giai đoạn 2021 - 2022, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, thương hiệu King Coffee vẫn ghi dấu ấn sâu đậm tại thị trường Trung Đông nói chung và thị trường UAE nói riêng thông qua các hoạt động hợp tác giao thương và văn hoá.

Trong suốt 6 tháng (1/10/2021 - 31/3/2022), King Coffee tự hào là thương hiệu duy nhất được chọn để đại diện cho ngành cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai - sự kiện được sánh ngang với “World Cup” hay “Olympic” dành cho giới doanh nhân toàn cầu, tổ chức 5 năm một lần và có lịch sử hơn 170 năm.

5 năm qua, King Coffee nhận được hàng trăm Bằng chứng nhận và giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 2021, King Coffee lọt vào "Top 10" công ty đồ uống uy tín năm 2021 nhóm ngành không cồn theo đánh giá của Vietnam Report; "Top 10" ngành bán lẻ tiêu dùng - giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021 của Thời báo Kinh tế Việt Nam; Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2021 của UBND TPHCM.

Trước đó, năm 2020, King Coffee được tạp chí Global Brands Magazine (UK) bầu chọn là "Thương hiệu cà phê phát triển nhanh nhất trên thị trường quốc tế", "Thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất tại Việt Nam". Năm 2022, King Coffee đạt giải Sao Vàng Đất Việt năm 2021 và giải thưởng “Thương hiệu cà phê Việt Nam phát triển nhanh nhất tại thị trường UAE 2022” do tạp chí hàng đầu của UAE Global Business Review Magazine bình chọn.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập kiêm CEO King Coffee.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng được Global Brands Magazine (UK) bình chọn là “CEO được ngưỡng mộ nhất tại Việt Nam” trong ngành F&B và Global Business Review Magazine (UAE) trao tặng giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam của năm 2022”.

Trải qua nhiều thăng trầm, bà Diệp Thảo nhận ra một điều cà phê với bà không chỉ là sự nghiệp, công việc, niềm đam mê mà nó còn là động lực thôi thúc, động viên bà vượt qua những sóng gió trong cuộc sống.

Việc xây dựng một thương hiệu thành công, bằng nhiều huyết và tình yêu của mình bà cũng lan tỏa được tinh thần vươn lên, năng động, tự tin làm chủ cuộc sống cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Với bà, thành công hôm nay của King Coffee chỉ là sự khởi đầu và những gì tươi sáng và đẹp nhất vẫn đang nằm ở phía trước.