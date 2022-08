Kim Woo Bin trở lại xuất thần sau 6 năm chữa bệnh ung thư

(VTC News) -

Alienoid: Cuộc chiến xuyên không là bom tấn viễn tưởng Hàn Quốc được mong đợi nhất mùa hè 2022 khi sở hữu kịch bản mới lạ và quy tụ dàn diễn viên hàng đầu xứ sở kim chi. Tác phẩm của đạo diễn Choi Dong-hoon đã dẫn đầu doanh thu 5 ngày liên tiếp khi khởi chiếu tại Hàn Quốc. Chỉ trong cuối tuần, phim đã thu hút hơn 500 nghìn lượt khán giả tới rạp.

Điều đặc biệt, Alienoid: Cuộc chiến xuyên không cũng chính là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Kim Woo Bin sau 6 năm kể từ vai diễn cuối trong bộ phim Master, trước khi tạm dừng hoạt động để điều trị bệnh ung thư. Nam diễn viên ngay lập tức thể hiện được kỹ năng diễn xuất thành thục của mình khi hóa thân thành Guard – người quản lý việc giam cầm tù nhân trong cơ thể con người. Không chỉ khiến khán giả “đổ gục” với vẻ ngoài điển trai lạnh lùng của một người quản ngục, Kim Woo Bin còn mang đến những pha hành động mãn nhãn và đầy kích thích trong các phân cảnh chiến đấu với người ngoài hành tinh.

Kim Woo Bin có một vai diễn biến hoá đa sắc màu sau 6 năm trở lại màn ảnh.

So Ji Sub là một tên tuổi khác đã khẳng định vị thế ngôi sao trong hàng loạt phim đình đám. Trong Alienoid: Cuộc chiến xuyên không, cảnh sát Moon do anh thủ vai là một nhân vật tạo ra sự căng thẳng và kịch tính cho phim. Đạo diễn Choi Dong-hoon nói rằng ông hoàn toàn hài lòng với màn thể hiện đầy quyến rũ của So Ji Sub trong phim.

Hai cái tên đáng chú ý khác trong phim phải kể đến Ryu Jun Yeol và Kim Tae Ri. Đây đều là những gương mặt quen thuộc, gây được dấu ấn với khán giả qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng. Trong bom tấn này, cặp đôi một lần nữa thể hiện được khả năng diễn xuất với nhiều pha hành động mãn nhãn.

So Ji Sub tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất đỉnh cao.

Kim Tae Ri đã dành rất nhiều thời gian tập chạy bộ và thể dục dụng cụ để chuẩn bị cho những phân cảnh hành động với súng và đu dây trong phim.

Nổi danh từ bộ phim Reply 1988, Ryu Jun Yeol đã chứng tỏ mình là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này khi thể hiện được phong thái độc đáo và khả năng phép thuật của nhân vật.

Sở hữu một dàn sao mạnh cả về sức hút và tài năng, Alienoid: Cuộc chiến xuyên không tự hào cho thấy tầm vóc của một bom tấn, đồng thời tạo ra sự hứng thú về một tác phẩm được pha trộn giữa nhiều nét quyến rũ và phong cách diễn xuất khác nhau. Bên cạnh câu chuyện độc đáo và những trải nghiệm điện ảnh bùng nổ thì màn thể hiện của dàn diễn viên đẳng cấp chính là yếu tố được chờ đợi nhất của bộ phim.

Phim sẽ đổ bộ các rạp trên toàn quốc với các suất chiếu đặc biệt trong cả ngày 04/08, trước khi chính thức khởi chiếu từ ngày 05/08/2022.

