Kiên Giang: Bắt nam thanh niên dùng súng cướp taxi trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

(VTC News) -

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, đơn vị vừa bắt tạm giam Thái Như Thịnh (26 tuổi, ngụ phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về tội cướp tài sản và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Thái Như Thịnh. (Ảnh: Văn Vũ)

Nạn nhân trong vụ án này là Trần Văn H. (38 tuổi, tài xế taxi, ngụ tại TP.HCM).

Kết quả điều tra ban đầu, khuya ngày 21/4, Thái Như Thịnh thuê taxi do anh H. làm tài xế. Thịnh yêu cầu anh H. chở từ TP.HCM về TP Rạch Giá (Kiên Giang). Hai bên thoả thuận giá thuê là 3 triệu đồng.

Đến khoảng 3h ngày 22/4, khi xe taxi chạy trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn thuộc ấp Đông Thái, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) Thịnh yêu cầu anh H. dừng xe để đi vệ sinh. Khi dừng xe, anh H. bước xuống đường, bất ngờ Thịnh rút súng ra khống chế để cướp xe.

Lúc này, anh H. truy hô "cướp, cướp” thì Thịnh nổ 2 phát súng. Quá hoảng sợ, anh H. bỏ chạy.

Thịnh cướp taxi rồi chạy xe đến thị trấn Thứ 11, huyện An Minh (Kiên Giang). Thịnh bỏ lại xe tại một khu dân cư rồi đi vào nhà người thân gần đó.

Khẩu súng Thịnh dùng để gây án.

Trưa cùng ngày, Thịnh đến Công an huyện An Minh đầu thú. Thịnh giao nộp chiếc xe vừa cướp được và 1 khẩu súng quân dụng cùng 10 viên đạn.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an huyện Tân Hiệp (nơi xảy ra vụ án để điều tra). Tuy nhiên, do tính chất vụ án vượt thẩm quyền nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp chuyển Thái Như Thịnh và hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xử lý.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Bắc Tân Uyên tạm giữ Nguyễn Chí Bình (20 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Chí Bình nảy sinh ý định cướp xe ôm.

Khoảng 14h ngày 16/4, Bình mang theo 1 con dao đi bộ đến gặp anh Huỳnh Phụng Hoàng Vân (30 tuổi, quê Trà Vinh) làm nghề chạy xe ôm và yêu cầu anh Vân chở đi xã Hiếu Liêm.

Đến khoảng 18h cùng ngày khi đi đến đoạn đường vắng, Bình dùng dao thủ sẵn đâm 2 nhát vào người anh Vân.

Sau đó, Bình lấy xe, điện thoại và bóp tiền của bị hại rồi tẩu thoát. Anh Vân bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an huyện Bắc Tân Uyên tổ chức truy xét và bắt giữ Bình khi đang trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường Vĩnh Tân (TX Tân Uyên, Bình Dương).