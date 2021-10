Kiên Giang: Bắt được 2 kẻ bị truy nã trong dòng người từ TP.HCM về quê

(VTC News) -

Ngày 7/10, Công an thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Cường (25 tuổi) và Hồ Duy Phương (21 tuổi, cùng ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp) theo quyết định truy nã.

Cường và Phương.

Trước đó, ngày 23/10/2020, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) ra quyết định khởi tố bị can đối Cường và Phương do liên quan vụ hỗn chiến gây xôn xao dư luận ở Phú Quốc, xảy ra vào tháng 8/2020.

Sau đó, cả hai bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc ra quyết định truy nã.

Cường và Phương khai nhận cả hai không tham gia đánh nhau nên rủ nhau lên TP.HCM học nghề và buôn bán để kiếm sống. Đến tháng 7/2021, cả hai mới hay tin mình bị truy nã.

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 tại TP.HCM, Cường và Phương mắc bệnh. Sau khi điều trị khỏi bệnh, cả 2 tự đi xe máy về Kiên Giang thì bị Công an thị trấn Tân Hiệp bắt giữ.