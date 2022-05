Kiểm tra Nẫu Ecovalley bị kêu tính giá cao, lộ ra thiếu giấy kinh doanh ăn uống

Theo nội dung kiểm tra, Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn đã có bảng báo giá trước cho đoàn khách nói trên. Tuy nhiên, giá một số đồ uống chưa ghi rõ ràng, cụ thể trong bảng giá như: Giá thức uống khác từ 25 - 50 nghìn đồng, giá cafe từ 40 - 50 nghìn đồng. Ngoài ra, do yêu cầu của đoàn khách nên có một số mặt hàng thức ăn phát sinh ngoài bảng báo giá. Hai phiếu tính tiền được du khách đăng tải trên mạng xã hội phản ánh một số dịch vụ ăn uống với giá cao. Ảnh: TTXVN phát Kiểm tra về một số ngành nghề hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn cho thấy, Hợp tác xã này có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh, chế biến và bảo quản rau quả, sản xuất chè, trà thảo mộc, đinh lăng, linh chi nhưng lại chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, có niêm yết giá nhưng chưa đầy đủ các mặt hàng.

Đối với những vi phạm của Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn, hiện ngành chức năng của huyện An Lão đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. UBND huyện cũng đã yêu cầu Hợp tác xã dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và cam kết chỉ hoạt động trở lại khi đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, báo cáo kiểm tra của UBND An Lão nêu: Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn mới thành lập, do nhóm thanh niên trẻ tuổi có ý tưởng kinh doanh, với định hướng ban đầu chủ yếu về trồng dược liệu chế biến thành những mặt hàng nông dược có giá trị, kết hợp mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật nên một số thủ tục kinh doanh còn thiếu và hoạt động mang tính tự phát.

Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã lần đầu vào ngày 19/7/2021 và cấp thay đổi lần 2 vào ngày 16/12/2021, do ông Thái Minh Tiến (1995, trú tỉnh Đồng Nai) đăng ký với các ngành nghề kinh doanh: Trồng rau, đậu, chè, gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm; hoạt động chế biến và bảo quản rau quả; xay xát và sản xuất bột thô, thực phẩm khác; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất chè, trà từ chè, trà thảo mộc, cao thảo mộc, đinh lăng, linh chi; dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cơ sở lưu trú khác; đại lý du lịch, điều hành tour du lịch.

Trước đó, TTXVN đưa tin, vào ngày 2/5 vừa qua, một đoàn khách 17 người từ thành phố Quy Nhơn đến tham quan, lưu trú và sử dụng dịch vụ ăn uống tại farmstay Nẫu Ecovalley. Sau đó, một người khách trong đoàn đã đăng trên mạng xã hội phản ánh cơ sở này tính tiền với giá cao. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu huyện An Lão phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin về giá thu dịch vụ ăn uống tại farmstay Nẫu Ecovalley và cung cấp cho báo chí trước ngày 10/5.