Kiểm tra hành chính 18 địa điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang

Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đồng loạt kiểm tra hành chính 18 địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang.

Lực lượng công an kiểm tra hành chính tại điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang trên đường Lê Lợi, TP Bắc Giang.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra một số nội dung như: Giấy phép kinh doanh; việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang.

Việc đồng loạt kiểm tra đối với các điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang lần này nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để kịp thời hướng dẫn, đồng thời nếu phát hiện những hành vi vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, các cơ sở của F88 ở TP.HCM, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang cũng bị công an kiểm tra.

Tại cuộc họp định kỳ tháng 3/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM thống nhất đưa vụ án liên quan Công ty CP Kinh Doanh F88 vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Công ty F88 được thành lập năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay tín dụng. Trụ sở chính của Công ty F88 được đặt tại đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hiện F88 có 800 cửa hàng, điểm bán trên toàn quốc.

Văn Chương