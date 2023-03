Kiểm tra 6 chi nhánh của Công ty F88 ở Hà Nam

Ngày 29/3, Công an tỉnh Hà Nam đồng loạt kiểm tra hành chính 6 chi nhánh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh làm rõ.

Việc kiểm tra các cơ sở của F88 được thực hiện đầu tiên tại Thanh Hóa, hồi đầu tháng 2. Khi đó, Công an TP Thanh Hóa kiểm tra hành chính 7 chi nhánh, cơ sở kinh doanh cầm đồ F88 trên địa bàn. Qua kiểm tra, công an phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các điểm kinh doanh cầm đồ của chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại các phường Tân Sơn, Điện Biên, Ba Đình, Quảng Tâm, Đông Sơn, Đông Thọ ở TP Thanh Hóa.

Đến 6/3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp, phong tỏa trụ sở văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, nằm trên đường Nguyễn Oanh, TP.HCM. Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp Công ty F88 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Mới đây, công an còn khám xét các cơ sở của F88 ở Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, TP Đà Nẵng, Bắc Giang...

(Nguồn: Zing News)