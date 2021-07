Kiểm toán nhà nước đề nghị PVFCCo điều chỉnh tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2020

(VTC News) -

Kết quả kiểm toán cho thấy hoạt động SXKD và công tác quản trị của PVFCCo là minh bạch, tuân thủ pháp luật, kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực tế thị trường.

Toàn cảnh nhà máy phân đạm Phú Mỹ.

Một trong các điểm chính trong kết quả kiểm toán là số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của PVFCCo. Theo báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán độc lập của PVFCCo năm 2020 đã công bố, các số liệu này lần lượt là 8.040 tỷ, 848 tỷ và 702 tỷ đồng. Còn theo kết quả kiểm toán của KTNN, các con số này lần lượt là 8.203 tỷ, 1.117 tỷ và 941 tỷ đồng.

NPK Phú Mỹ.

Như vậy số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán của KTNN tăng lần lượt là 163 tỷ, 269 tỷ và 239 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập, chủ yếu do một số nguyên nhân như chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện giảm 83 tỷ đồng so với dự toán làm giảm giá vốn tương ứng; chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ.

Việc điều chỉnh giảm chi phí các năm trước: điều chỉnh nguyên giá tài sản tạm tính hình thành từ dự án NH3-NPK dẫn đến giảm tương ứng chi phí khấu hao dự án NH3-NPK giảm 49 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập khác tăng do ghi nhận bổ sung bảo hiểm do sự cố gián đoạn kinh doanh 91 tỷ đồng.

KTNN đề nghị PVFCCo rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán, cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và BCTC năm 2020, đồng thời nộp bổ sung khoản thuế TNDN tăng thêm là 29,3 tỷ đồng do thay đổi kết quả SXKD.

Với kết luận của KTNN, PVFCCo sẽ điều chỉnh các bút toán vào BCTC 6 tháng đầu năm 2021, và thực hiện các kiến nghị khác của KTNN để hoàn thiện công tác nghiệp vụ của mình.