Kiểm soát vũ khí hạt nhân: Nga, Mỹ muốn Trung Quốc ‘ngồi cùng mâm’

Thông tin kết quả cuộc đàm phán về sự ổn định chiến lược giữa Mỹ và Nga diễn ra tại Geneve, Thụy Sĩ vào ngày 17/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn hai bên đã cùng nhau thảo luận về khả năng đưa Trung Quốc vào hệ thống kiểm soát vũ khí hạt nhân.

“Phái đoàn Mỹ đã đưa ra thảo luận ý tưởng của Tổng thống (Donald Trump) về một hướng kiểm soát vũ khí hạt nhân mới có sự tham gia của cả Nga và Trung Quốc” - cơ quan ngoại giao Mỹ thông báo.

Tên lửa đạn đạo chống hạm Dongfeng 21A (DF-21A) của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: RIA)

Tại cuộc đàm phán, Washington thể hiện quan điểm với Matxcơva về tầm quan trọng của việc tuân thủ các cam kết kiểm soát vũ khí. Bên cạnh đó, phái đoàn Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về chương trình nghiên cứu và triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược tại Nga và về “sự thiếu minh bạch” liên quan đến các cam kết hiện hành - theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia cuộc hội đàm tại Geneve là Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov. Về phía Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan làm trưởng đoàn.

Vấn đề lôi kéo Trung Quốc tham gia vào “mô hình kiểm soát vũ khí thế kỷ XXI” đã từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Financial Times, người đứng đầu Điện Kremlin có khẳng định rằng ông không thấy có điều kiện tiên quyết cho đề xuất này. “Trung Quốc là một cường quốc và họ đang trong quá trình nâng tầm tiềm lực hạt nhân của mình. Có lẽ, một lúc nào đó điều này sẽ diễn ra, nhưng còn bây giờ việc so sánh mức độ tiềm lực giữa chúng ta là khá khập khiễng” - ông Putin nói.

Tổng thống Philippines: Sẽ lên tàu cùng Đô đốc Mỹ để đối phó với Trung Quốc Tổng thống Duterte viện dẫn Hiệp ước Phòng thủ Chung giữa Mỹ và Philippines, tiếp tục kêu gọi Washington điều Hạm đội 7 tới biển Đông để đối phó với Trung Quốc.

Bỉ thúc giục Mỹ 'hồi hương' toàn bộ số vũ khí hủy diệt hàng loạt 'nhờ' lưu trữ Brussels thúc giục Mỹ chuyển ngay số vũ khí hạt nhân Washington lưu trữ tại Bỉ sau khi thông tin về các căn cứ lưu trữ vũ khí này ở châu Âu của Mỹ bị rò rỉ.

(Nguồn: RIA)

Văn Đức