Kịch bản nào giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng U23 châu Á?

Lượt trận thứ hai bảng C giải U23 châu Á 2022 hạ màn vào tối qua, khi U23 Việt Nam hòa 1-1 với U23 Hàn Quốc, còn U23 Thái Lan thắng U23 Malaysia với tỷ số 3-0. Sau 2 lượt trận, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc cùng chia sẻ ngôi đầu với 4 điểm cùng hiệu số +3, U23 Việt Nam có 2 điểm (hiệu số 0), còn U23 Malaysia đứng cuối bảng với 0 điểm (hiệu số -6).

Ngoại trừ U23 Malaysia đã chắc chắn bị loại, cuộc đua giành vé đi tiếp hiện tại là cuộc chiến nội bộ giữa U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia, còn U23 Thái Lan gặp U23 Hàn Quốc.

Video: Bàn thắng của Vũ Tiến Long vào lưới U23 Hàn Quốc

Để có mặt tại tứ kết, U23 Việt Nam phải đánh bại U23 Malaysia. Nếu không thắng đối thủ, thầy trò HLV Gong Oh-kyun chắc chắn phải nói lời chia tay giải đấu. Tuy nhiên, thắng U23 Malaysia mới chỉ là điều kiện cần. U23 Việt Nam cần thêm kết quả có lợi ở trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan để chắc chắn đi tiếp.

- Nếu trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan phân thắng bại, U23 Việt Nam chắc chắn có vé vào tứ kết.

- Nếu trận trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan có tỷ số hòa 0-0 hoặc 1-1, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam là hai đại diện vượt qua vòng bảng do cùng có hiệu số là 0, nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn so với U23 Hàn Quốc.

- Nếu trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan có tỷ số hòa 3-3 trở lên, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù thắng U23 Malaysia bao nhiêu bàn đi nữa.

U23 Việt Nam cần chiến thắng và chờ đợi.

- Nếu trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan có tỷ số hòa 2-2, 3 đội bóng là U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ có cùng điểm số và hiệu số đối đầu. Khi đó, U23 Thái Lan chắc chắn có vé đi tiếp do có hiệu số đối đầu tốt nhất (ghi 4 bàn, thủng lưới 4 bàn), còn U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam phải cạnh tranh nhau ở hiệu số bàn thắng bại.

U23 Việt Nam phải thắng U23 Malaysia với cách biệt đậm hơn 3 bàn, hoặc thắng 3 bàn với tỷ số 5-2 trở lên để vượt qua vòng bảng với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn U23 Hàn Quốc.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia với tỷ số 4-1, cả U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam sẽ cùng có 5 điểm, hiệu số +3, ghi 7 bàn và thủng lưới 4 bàn. Do đó, hai đội sẽ phải phân định dựa trên chỉ số fair-play.

Cách xét điểm fair-play như sau: Thẻ vàng = 1 điểm; thẻ đỏ do 2 thẻ vàng = 3 điểm; thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm; thẻ vàng rồi sau đó bị thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm. Đội nào ít điểm hơn thì đi tiếp. Đội nào có chỉ số fair-play tốt hơn sẽ đi tiếp, còn nếu chỉ số này bằng nhau, hai đội sẽ bốc thăm để phân định vé đi tiếp.

Như vậy, U23 Việt Nam sẽ dốc sức thắng U23 Malaysia, rồi chờ đợi U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan phân thắng bại, hoặc hòa nhau 0-0 hoặc 1-1. Nếu hai đội này hòa nhau 2-2, U23 Việt Nam phải thắng rất đậm (trên 3 bàn) để đi tiếp. Một chiến thắng với cách biệt lớn sẽ là cầu nối đưa thầy trò HLV Gong Oh-kyun có mặt tại tứ kết.