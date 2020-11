Khủng bố kinh hoàng ở Áo: Thêm người chết, vẫn còn một tay súng đang hoạt động

Theo thông báo của chính quyền, một tay súng vẫn đang còn hoạt động ở bên ngoài, vì thế, trường học yêu cầu được đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm trước khi một lệnh phong tỏa mới chống dịch COVID-19 tại Vienna, Áo có hiệu lực. Các báo cáo ban đầu cho biết Giáo đường Do Thái Stadttempel có thể là mục tiêu của cuộc tấn công. Nhưng Oskar Deutsch, chủ tịch cộng đồng người Do Thái ở Vienna, cho biết giáo đường Do Thái trên đã bị đóng cửa vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, nên không rõ đây có phải là mục tiêu hay không.

Hình ảnh tại hiện trường. (Ảnh: AP)

Ít nhất 2 người chết, 15 người bị thương trong vụ xả súng diễn ra tại khoảng 6 địa điểm trong thành phố Vienna. Cảnh sát yêu cầu người dân không chia sẻ thêm các hình ảnh về vụ tấn công trên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng đến việc truy bắt những nghi phạm.

Trong số người chết là một kẻ tấn công, mang theo túi đạn dược và đeo băng chất nổ, theo các báo cáo. Kẻ này bị bắn bên ngoài nhà thờ St Ruper.

Trong thông báo mới nhất, thị trưởng Vienna thông báo có thêm một công dân thiệt mạng trong vụ tấn công, nâng tổng số người chết lên 3 người.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết đây là thời điểm khó khăn đối với nước này. Ông cảm ơn những người đang ứng phó tại hiện trường và bảo vệ an toàn cho người dân. Các lãnh đạo trên khắp thế giới đã bày tỏ sự chia sẻ và “đoàn kết” với người dân Áo, chỉ trích hành vi bạo lực.

