Khu vực thủy điện ở Đắk Nông nguy cơ sụt lún: Cảnh báo người dân tránh đi lại

Phó giám đốc Sở Công Thương Đắk Nông - Phạm Trường Độ vừa ký công văn đề nghị các cơ quan chức năng, chủ đầu tư Thủy điện Đắk R’tih (Gia Nghĩa) có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân gần khu vực hồ, đập.

Qua xác minh, Sở Công thương nhận thấy, có hiện trạng vết nứt, điểm sạt lở đất, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hồ, đập thủy điện Đắk R’tih (Gia Nghĩa) bậc dưới; mất an toàn đối với người dân đi lại, canh tác trên khu vực có vết nứt, điểm sạt lở đất. Do đó, Sở Công Thương Đắk Nông đề nghị UBND TP. Gia Nghĩa chỉ đạo các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương thông báo đến người dân sinh sống, canh tác trong khu vực biết hiện trạng nứt, sạt lở đất.

Khu vực Thủy điện Đắk R’tih có nguy cơ sạt lở.

Tại khu vực sạt lở, địa phương phối hợp với doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cảnh báo nguy hiểm và khuyến cáo người dân trong khu vực chủ động phòng tránh, tuyệt đối không được ở, đi lại, canh tác trên khu vực đã có vết nứt, sạt lở đất khi có mưa.

Công ty cổ phần Thủy điện Đắk R’tih, trong trường hợp cần thiết, mời các đơn vị có chuyên môn về địa hình, địa chất xem xét đánh giá các vấn đề liên quan, khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình; có giải pháp, biện pháp ứng phó, xử lý phù hợp, bảo vệ an toàn hồ, đập thủy điện.

Công ty sớm có biện pháp theo dõi xu hướng diễn biến các vết nứt, điểm sạt lở, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định...

Công trình thủy điện Đăk R’Tih được khởi công vào tháng 7/2008 có công suất 144MW, tổng mức đầu tư 4.300 tỷ đồng.