Khu Phố Đông The Manor Central Park: Tâm điểm giao thương, rộn ràng phố mới

(VTC News) -

Nằm tại cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô, ngay trên tuyến đường huyết mạch vành đai 3 với quy mô quy hoạch lên tới 89,7ha, The Manor Central Park được ví như “tọa độ đắc địa”, sở hữu thế đất tuyệt đẹp cùng liên kết vùng thuận tiện khi nằm giữa phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Mạng lưới giao thông hiện đại và sự kết nối hoàn hảo, cho phép các cư dân dễ dàng di chuyển tới trung tâm thành phố và các khu vực lân cận, sân bay Nội Bài.

Đây cũng chính là nơi hội tụ của cộng đồng tinh hoa Hà thành, là biểu tượng của nhịp sống hiện đại, sầm uất nhờ vị thế phong thủy đón tài lộc, tất cả hòa vào nhau để tạo nên một biểu tượng về giá trị sống - niềm khao khát ngưỡng mộ của cả cộng đồng.

Tâm điểm giao thương

Được định hướng phát triển trở thành "bất động sản điểm đến" trong tương lai - một nơi "nhất - định - phải - đến" khi đặt chân tới thủ đô, giống như khu phố cổ Hà Nội hiện tại, The Manor Central Park mang bản sắc văn hóa riêng đặc trưng của cộng đồng với khu phố giao thương sầm uất, nhộn nhịp.

Giữa Hà Nội náo nhiệt, The Manor Central Park như một gạch nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa lối sống thanh lịch của người Tràng An và nhịp sống đô thị hiện đại. Đó dường như là những chuẩn mực mới cho một khu đô thị phức hợp giữa lòng đại đô thị sầm uất mà Bitexco đang ngày đêm tạo dựng.

Nhắc tới văn hóa giao thương, không thể không kể đến đất Kinh kỳ, Kẻ Chợ xưa. Giáo sĩ Richard đến Thăng Long vào thế kỷ XVIII ghi lại cảnh buôn bán bên bến sông Hồng: “Số lượng thuyền bè lớn lắm, đến nỗi rất khó mà lội được xuống bờ sông: Những sông, những bến buôn bán sầm uất nhất của chúng ta (Âu châu), ngay thành phố Venise với tất cả những thuyền lớn, thuyền nhỏ cũng không thể đem đến cho người ta một ý niệm về sự hoạt động buôn bán và dân số trên sông Kẻ Chợ”.

Nếu như văn hóa giao thương vốn đã phồn thịnh, phát triển tạo nên bản sắc của đất Kinh kỳ, Kẻ Chợ xưa, thì ngày nay, The Manor Central Park sẽ tái hiện hoàn hảo bản sắc giao thương ấy trong một diện mạo hiện đại hơn, biến nơi đây trở thành tâm điểm giao thương của một Hà Nội phát triển trong kỷ nguyên mới. Giống như nhà văn Thạch Lam từng viết: “Tất cả của ngon vật lạ các nơi đều đem đến đây để hiến cho sự thưởng thức sành sỏi của người Hà Nội”. Và ngày hôm nay, tất cả những gì tinh túy nhất, được hội tụ, phát triển tại The Manor Central Park, kiến tạo nên một điểm đến mới của Hà Nội mà bất kỳ ai bước chân tới đều khắc khoải nhớ về.

Tinh hoa phố Đông The Manor Central Park

Kế thừa tinh hoa của các khu đô thị sầm uất trên thế giới, Khu Phố Đông The Manor Central Park với những dãy nhà phố thương mại tiên phong tạo dựng nhịp sống sôi động tựa Times Square hay Fifth Avenue (New York) chắc chắn sẽ mang đến cho thủ đô một điểm đến sôi động ban ngày, rực rỡ về đêm đầy ấn tượng.

Với The Manor Central Park, thay vì xây dựng khu đô thị khép kín, Bitexco lựa chọn tạo dựng một khu đô thị quy hoạch mở thông minh, tiên phong kết nối cộng đồng tinh hoa, mở ra điểm đến giao thương sôi động.

The Manor Central Park được quy hoạch bài bản bởi đội ngũ chuyên gia kiến trúc, kinh tế, xã hội danh tiếng để trở thành tâm điểm thịnh vượng và bền vững. Trong đó, “trái tim thương mại” được đặt tại Khu phố Đông. Với thiết kế hai cửa độc đáo, từng căn nhà phố thương mại mang đến chuẩn mực sống mới cho cộng đồng cư dân tinh hoa - vừa tận hưởng cuộc sống an cư, phát triển giá trị sống cá nhân, vừa hoà nhịp giao thương phồn vinh nơi phố mới.

Phố đi bộ sẽ “nhuốm” sắc màu văn hóa lễ hội.

Có thể nói, The Manor Central Park đã thổi hồn cho “điểm đến” thương mại sầm uất nơi cửa ngõ Tây Nam thủ đô. Từng con phố mua bán sầm uất, nhộn nhịp mang âm hưởng 36 phố phường xưa, nay được khoác áo kiến trúc văn minh. Từng “phố Hàng” hiện đại được mang một diện mạo hoàn toàn mới - là các dãy nhà phố thương mại với thiết kế thông minh, sang trọng.

Với Khu phố Đông The Manor Central Park, không chỉ tạo nên một không gian mới cho hoạt động mua bán, kinh doanh, mà Bitexco còn hướng đến mục tiêu lâu dài và mang giá trị bền vững hơn - xây dựng nên văn hóa giao thương trong cộng đồng văn minh, thịnh vượng. Từ đó, chủ đầu tư tin tưởng sẽ tạo nên một điểm đến hấp dẫn, một cộng đồng tinh hoa, hình thành và phát triển những giá trị văn hóa đặc trưng riêng không chỉ cho cư dân nội khu, mà còn cho cả người dân sinh sống ở các vùng lân cận.

Tại đây, người cung cấp dịch vụ đều là những người kinh doanh bằng tâm huyết, đặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ lên đầu, dùng uy tín, thương hiệu để bảo chứng cho việc kinh doanh của mình. Đồng thời, người sử dụng dịch vụ - cư dân tương lai trong chính dự án - là cộng đồng tinh hoa sinh sống tại The Manor Central Park và các vùng lân cận, mua sắm và sử dụng dịch vụ theo gu riêng đầy tinh tế.

Nhìn vào hoạt động giao thương tại The Manor Central Park sẽ thấy được văn hóa của cộng đồng cư dân nơi đây. Đó chính là bức tranh giao thương hiện đại trong giai đoạn hội nhập. Khi đó, văn hóa giao thương tại The Manor Central Park không chỉ là bản sắc riêng của cộng đồng kinh doanh nơi đây, mà hơn thế còn định hình và tạo nên xu hướng kinh doanh văn minh trong cộng đồng đẳng cấp.