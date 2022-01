Khu nghỉ dưỡng đẹp tựa xứ Hàn ở Bảo Lâm hút khách du lịch Tết

(VTC News) -

Huyện Bảo Lâm nằm trên cao nguyên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, độ cao trung bình là 900m. Trung tâm huyện Bảo Lâm cách TP.HCM 210km về phía Đông Bắc, cách thành phố Đà Lạt 140km về phía Tây Nam, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng hơn 10 km về phía Bắc.

Với sự thuận lợi về khí hậu quanh năm từ 17-19 độ C, Bảo Lâm xứng đáng là nơi mang đến kỳ nghỉ hoàn hảo cùng những trải nghiệm thú vị gắn liền với thiên nhiên như: cắm trại; chạy bộ qua những cung đường đèo hùng vĩ; làm vườn; trekking; đốt lửa trại bên bờ suối…

The Eco Tropicana Garden nằm trên cao nguyên Di Linh - vùng đất được thiên nhiên ưu đãi

The Tropicana Garden là khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất tọa lạc tại thôn 4 - xã B'Lá - huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đây là điểm dừng chân lý tưởng cho những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng với vị trí thuận tiện để tiếp cận trung tâm thành phố và những điểm du lịch đặc trưng của vùng, đặc biệt là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng chùa Linh Quy Pháp Ấn.

Dẫn vào The Tropicana Garden là cung đường dài 7km bao bọc bởi cánh rừng thông nguyên sinh xanh mát bao quanh các căn biệt thự. Giữa không khí trong lành, không gian thoáng đãng, du khách có thể đắm mình trong bản hòa tấu thiên nhiên với lá rừng xào xạc, tiếng chim hót véo von. Khi vừa chạm ngõ ngôi làng The Tropicana Garden, du khách sẽ cảm nhận được sự gần gũi của thiên nhiên với không gian mở.

Lối kiến trúc sang trọng, tinh tế, gần gũi với thiên nhiên

The Tropicana Garden được thiết kế sang trọng với 95 villa riêng biệt mang đến sự riêng tư và bình yên trong tâm hồn cho chủ nhân của căn biệt thự, tách biệt hẳn với thế giới xô bồ bên ngoài. Gắn liền với The Tropicana Garden là hệ sinh thái trải nghiệm nghỉ dưỡng khép kín bao gồm: nông trại, suối tự nhiên; khu giải trí; dịch vụ ăn uống… Tất cả được vận hành qua app, kết nối dễ dàng khách du lịch - chủ nhà - đơn vị vận hành một cách chuyên nghiệp.

Mọi yếu tố để hình thành nên ngôi làng The Tropicana Garden đều được đặt cả tâm huyết. Khách du lịch có thể trải nghiệm những dịch vụ riêng biệt, tiện lợi, an toàn ở hệ thống nhà hàng ẩm thực tại The Tropicana Garden như nhà hàng Ber La phục vụ cả ngày, mang đến nét đặc trưng phong phú và tinh hoa ẩm thực của vùng Lâm Đồng. Hay nhà hàng Oasis Lounge sẽ mang đến những đồ uống với hương vị làm say đắm lòng người trong một không gian sang trọng, lịch lãm.

Với những người yêu thích trải nghiệm tự nấu ăn và chuẩn bị cùng gia đình, bạn bè cũng có thể mua nguyên liệu, thực phẩm hay đặc sản địa phương tại chợ quanh vùng cũng như siêu thị ngay trong khu để tự nấu tại chính căn hộ của mình. The Eco Tropicana Garden cung cấp cho các vị khách đầy đủ thiết bị nấu nướng như nồi cơm, bếp từ, lò vi sóng, tủ lạnh hay bát đĩa cốc chén…

Sau bữa tối lãng mạn tự nấu, khách còn thoải mái thưởng thức cà phê, trà ở quán cà phê Long Thủy trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng với bầu không gian đặc trưng của vùng đất ngàn hoa.

Hệ sinh thái du lịch ở The Tropicana Garden đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng khép kín của khách du lịch

Bà Đặng Nguyễn Thùy Trang, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư The Tropicana chia sẻ: “Dịch bệnh Covid bùng phát cho thấy vai trò quan trọng của không gian xanh trong cuộc sống con người. Chúng tôi chọn Bảo Lâm vừa là cơ duyên lại vừa là sự lựa chọn có chủ ý. Nó đến từ sự cảm nhận, mong muốn của khách hàng. Đặt mình là vị trí khách hàng, chúng tôi thấu hiểu sự quan trọng mà thiên nhiên đem lại. Chúng tôi nghĩ rằng, hơn cả một nơi ở, một tài sản, khi đến với The Tropicana Garden, nơi đây chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn”.

Lượng khách đặt phòng ở The Tropicana Garden dịp Tết nguyên đán tăng nhanh

Bà Lâm Anh (khách du lịch tới từ TP.HCM) đã nhiều lần đi xe từ TP.HCM tới Bảo Lâm, lưu trú ở The Tropicana Garden cho biết: “Sống giữa một thành phố đông đúc và những nỗi lo vì dịch bệnh, khu nghỉ dưỡng như The Tropicana Garden cùng mức giá từ 2.300.000 đồng/đêm với hệ sinh thái du lịch khá hoàn thiện, đặc biệt là không gian giao hòa với thiên nhiên là điểm đến lý tưởng để tôi lấy lại năng lượng sau một năm 2021 nhiều khó khăn. Tết dương lịch chúng tôi đặt phòng muộn nên không có cơ hội nghỉ dưỡng ở The Tropicana Garden. Rút kinh nghiệm, chuẩn bị sớm hơn cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hy vọng gia đình chúng tôi sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây đầu năm mới”.

Những chuyến đi đáp ứng giữa tiêu chí chữa lành và nghỉ dưỡng đang được du khách ưu tiên, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát.