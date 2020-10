'Khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất toàn cầu' gọi tên JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay

Gặt “bão giải thưởng“ ngay lần đầu tham gia Haute Grandeur Global Awards

Đây là năm đầu tiên JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tham gia giải thưởng Haute Grandeur Global Awards, và lập tức thắng lớn khi được xướng tên ở 8 hạng mục danh giá, trong đó có 4 giải thưởng dành cho khu nghỉ dưỡng và 4 giải thưởng dành cho spa trong khu nghỉ dưỡng - Chanterenlle - Spa by JW.

Trong đó, 4 giải thưởng dành cho khu nghỉ dưỡng gồm: “Khu nghỉ dưỡng đem lại trải nghiệm độc đáo nhất châu Á” (Most Unique Guest Experience in Asia), “Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình tốt nhất Việt Nam” (Best Family Resort in Vietnam), “Khu nghỉ dưỡng cho tuần trăng mật tuyệt vời nhất Việt Nam” (Best Honeymoon Hideaway Resort in Vietnam), và đặc biệt ấn tượng là giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất toàn cầu“ – danh hiệu khẳng định đẳng cấp trên trường quốc tế của khu nghỉ dưỡng.

Còn Chanterenlle - Spa by JW, được xem là điểm nhấn tuyệt hảo tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay nhận được 4 giải thưởng quan trọng: “Spa sang trọng nhất châu Á” (Best Luxury Spa in Asia), “Spa trong khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam” (Best Resort Spa in Vietnam), “Điểm đến spa tốt nhất Việt Nam” (Best Destination Spa in Vietnam) và “Spa chăm sóc sức khỏe tốt nhất Việt Nam” (Best Health & Wellness Spa in Vietnam).

Haute Grandeur Global Awards là một trong những giải thưởng quốc tế thường niên lớn và uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng, với quy trình bình chọn được thực hiện minh bạch, công bằng và khách quan, dựa trên đánh giá của chính những khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới. Có độ bao phủ lên đến 172 quốc gia và 90 hạng mục, giải thưởng Haute Grandeur Global Awards được xem là “đỉnh cao trong lĩnh vực khách sạn toàn cầu”.

Với chuỗi giải thưởng từ Haute Grandeur Global Awards, “kiệt tác kiến trúc bên bãi Kem” của Tập đoàn Sun Group đã nối dài thêm bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ của mình, với trên 20 giải thưởng trong nước và quốc tế uy tín, một trong số đó có thể kể đến danh hiệu “Best of the best awards” từ TripAdvisor.

Mới đây nhất, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cũng được tạp chí du lịch Condé Nast Traveler – Tạp chí về du lịch hàng đầu thế giới xếp vào danh sách 30 khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á (Top 30 Resorts in Asia) tại giải thưởng do độc giả bình chọn - Readers’ Choice Awards 2020.

Những trải nghiệm làm nên đẳng cấp

Nằm sát bên bãi Kem thơ mộng, tuyệt tác kiến trúc của kiến trúc sư hàng đầu thế giới Bill Bensley gây choáng ngợp cho du khách với không gian một trường Đại học Lamarck trong giả tưởng, vừa cổ điển, vừa lộng lẫy, kỳ bí và đầy quyến rũ, với các phân khoa độc đáo, từ Tự nhiên, Xã hội, Hóa học đến Động vật học…

Không chỉ có kiến trúc ấn tượng hiếm có, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay còn mang tới trải nghiệm ẩm thực đa dạng và đỉnh cao với năm nhà hàng và quầy bar. Trong đó, nhà hàng fine dinning đẳng cấp Pink Pearl gây ấn tượng mạnh nhất với không gian tiệc tùng lộng lẫy như trong bộ phim "Gatsby vĩ đại" cùng những món ăn thượng hạng được chuẩn bị bởi đầu bếp hạng sao Michelin.

Bên cạnh đó, hai giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng cho tuần trăng mật tuyệt vời nhất Việt Nam” và “Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình tốt nhất Việt Nam” cũng chứng tỏ sức hút đặc biệt của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay với các cặp đôi và gia đình, với không gian lãng mạn, riêng tư mà trọn vẹn trải nghiệm.

Chanterelle – Spa by JW là một điểm nhấn vô cùng đặc sắc trong hành trình khám phá JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, xứng đáng giành được 3 giải thưởng từ Haute Grandeur Global Awards 2020. Khu “Spa sang trọng nhất châu Á” đưa du khách lạc vào xứ sở thần tiên trong câu chuyện Alice in Wonderland nổi tiếng, bằng kiến trúc xa hoa và nội thất tinh tế. Đây là nơi những liệu trình thư giãn cơ thể và chăm sóc sức khỏe được thiết kế vô cùng khoa học, thực hiện bởi đội ngũ trị liệu viên chuyên nghiệp với chuyên môn, đem tới cho du khách một hành trình tái tạo năng lượng bằng những sản phẩm thiên nhiên tinh túy nhất.

Kiến trúc lộng lẫy, bãi biển tuyệt đẹp cùng dịch vụ đẳng cấp… những yếu tố căn bản ấy đã làm nên đẳng cấp và sức hút khó cưỡng của khu nghỉ dưỡng trên đảo Ngọc thiên đường. Nhưng như thế, vẫn chưa đủ để nói lên những gì mà JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã làm được cho du lịch đảo Ngọc.

Kiến tạo vị thế mới cho du lịch Phú Quốc

Năm 2014, Nam đảo Phú Quốc vốn vẫn chỉ là một điểm đến hoang sơ, chưa hề có một khu nghỉ dưỡng hay khách sạn 4-sao. Con đường từ sân bay về tới thị trấn An Thới khi ấy còn chưa có ánh đèn điện.

Năm 2016, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã trở thành khu nghỉ dưỡng 5 sao ++ đầu tiên đánh thức Nam đảo. Và bốn năm qua, khu nghỉ dưỡng không ngừng được ghi tên trong các danh sách dài những giải thưởng uy tín nhất thế giới. Bãi Kem- nơi khu nghỉ dưỡng tọa lạc, cũng lọt Top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Flight Network bình chọn. Phú Quốc – từ một địa danh vốn chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp, nay đã nổi tiếng toàn cầu như một điểm đến của những đám cưới triệu đô cũng như điểm nghỉ dưỡng của giới nhà giàu và những ngôi sao trong nước lẫn quốc tế.

Ông Ty Colins, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng bên bãi Kem chia sẻ: "Phú Quốc là một thiên đường nghỉ dưỡng với nhiều tiềm năng phát triển. Trong đó, bãi Kem hoàn mỹ hội tụ đầy đủ các yếu tố để sánh ngang với bất cứ bãi biển đẹp nhất nào trên thế giới. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay nói riêng, và Tập đoàn Marriott International nói chung luôn tự hào về mối quan hệ hợp tác lâu dài với Sun Group và đánh giá cao tầm nhìn xa trông rộng của Tập đoàn. Những nỗ lực và thành tựu của chúng tôi trong thời gian qua không nằm ngoài mục tiêu đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của du lịch Phú Quốc, đưa tên tuổi đảo Ngọc vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới".

Nhận định của vị Tổng quản lý có lẽ cũng đã phần nào nói lên được tầm nhìn của những người đã kiến tạo nên khu nghỉ dưỡng trong hình hài một ngôi trường đại học. Với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Sun Group đã không chỉ kiến tạo nên đẳng cấp cho du lịch Phú Quốc trên trường quốc tế mà còn khởi đầu một hệ sinh thái nghỉ dưỡng- vui chơi giải trí hoàn chỉnh, đưa Nam đảo trở thành thỏi nam châm đầy hấp lực của Phú Quốc, không chỉ với du khách trong nước.