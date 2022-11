Khu đô thị từng là đại bản doanh đánh bạc công nghệ cao ở Hải Phòng giờ ra sao?

Trước đó, tháng 7/2019, khu đô thị này từng là đại bản doanh đánh bạc công nghệ cao của nhóm người Trung Quốc, bị Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an TP Hải Phòng phối hợp phát hiện, triệt phá. Hơn 380 người Trung Quốc bị bắt quả tang khi đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế tại khu đô thị này.