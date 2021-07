Khu đô thị đáng sống bậc nhất Thái Nguyên với hệ tiêu chuẩn sống 5T

(VTC News) -

Lần đầu tiên, cộng đồng tinh hoa tại đây có thể tận hưởng trọn vẹn 365 ngày với những trải nghiệm, dịch vụ đẳng cấp, thượng lưu.

Tiên phong kiến tạo đẳng cấp sống

Những công trình tuyệt tác luôn để lại dấu ấn với nét đẹp trường tồn cùng năm tháng. Dưới bàn tay tài hoa của những kiến trúc sư tài năng, Danko City hiện lên như một biểu tượng mới cho cuộc sống thượng lưu giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Danko City được xem là biểu tượng sống mới của thành phố Thái Nguyên.

Danko City được kiến tạo từ dải đất bên bờ sông Cầu, mang trong mình khát vọng thịnh vượng từ cảm hứng kiến trúc Cung điện Versailles. Với đa dạng các sản phẩm biệt thự, shophouse, liền kề, điểm đặc trưng trong kiến trúc dự án đó chính là thiết kế Tân cổ điển với những nét chạm trổ tinh vi, chắt lọc những nét tinh hoa nhất để trở thành một “kiệt tác châu Âu” giữa lòng thành phố.

Chăm chút trong từng đường nét thiết kế, Danko City trở thành KĐT phong cách Châu Âu đầu tiên tại vùng đệ nhất danh trà, giành giải thưởng KĐT có thiết kế cảnh quan đẹp nhất Việt Nam (DOT Property Vietnam Awards 2020).

Tiện ích xứng tầm, phong cách thời thượng

Danko City sở hữu chuỗi 88+ tiện ích hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên tại Thái Nguyên, người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng một sân khấu nhạc nước The Harmony cùng những “bữa tiệc” của nước, âm nhạc, ánh sáng với màn trình diễn lộng lẫy, tráng lệ. Hay dạo bước ở Quảng trường Victoria rộng 35.000m2 - nơi lan tỏa nguồn sinh khí dồi dào, nơi ngắm tháp biểu tượng Victory 42m - “ngọn hải đăng dẫn lối” của toàn dự án.

Hồ Mắt Rồng tại Danko City đã trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ.

Đại lộ chính Champs Elysees chạy xuyên suốt KĐT được hình thành với đường nét sang trọng của kiến trúc châu Âu đương đại cùng sự năng động của cộng đồng thương gia thịnh vượng. Nơi đây sẽ trở thành đại lộ sầm uất với những thương hiệu kinh doanh cao cấp, nổi tiếng. Trung tâm thương mại Danko Plaza - nơi cư dân được thỏa sức mua sắm, trải nghiệm những dịch vụ thời thượng như trung tâm hội nghị 5 sao, nhà hàng, cafe sang trọng…

Ngoài ra, Danko City còn mang đến hàng trăm dịch vụ hiện đại như nhà hàng, trường mầm non, siêu thị, gym, yoga,... Bến du thuyền Monaco sang trọng, được bao quanh bởi công viên Hồ Mắt Rồng, cầu Melody, cùng các tiện ích dành cho mọi lứa tuổi.

Tận hưởng cuộc sống “từ nhà, ra phố, sang resort”

Với chuỗi hàng trăm tiện ích và dịch vụ chuẩn 5*, chỉ một bước ra phố, cư dân Danko City sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu, từ vui chơi, mua sắm hay ăn uống, thể thao, thư giãn, học tập hay chăm sóc sức khỏe… tại những dãy phố đi bộ sầm uất, những khu shophouse sôi động, những quảng trường rực rỡ ánh đèn và các hoạt động giải trí bất kể ngày đêm…

Cư dân tại Danko City được thụ hưởng một môi trường sống xanh, an lành và đầy đủ tiện ích.

Tại Danko City, sắc xanh của cỏ cây, hoa lá cũng phủ khắp khu đô thị, từ công viên rộng mênh mông, khuôn viên của hồ bơi xanh mát, khu vui chơi của trẻ em, đến những lối đi ngập tràn bóng mát,… biến nơi ở của bạn thành một ốc đảo thư giãn giữa lòng thành phố, giúp bạn có được tâm trạng tốt nhất sau ngày dài làm việc mệt mỏi hoặc những giờ học căng thẳng.

An toàn, thuận tiện với công nghệ thông minh toàn dự án

KĐT Danko City sẽ được lắp đặt hệ thống camera 24/24 trên toàn dự án, công tác an ninh giám sát sẽ được triển khai theo nhiều tầng lớp khác nhau, tạo nên một mạng lưới liên hoàn. Đây sẽ là hệ thống camera đạt chuẩn với chất lượng tốt, độ phân giải cao, có thể ghi hình ban ngày cũng như ban đêm một cách rõ nét, tăng hiệu quả nhận diện, giúp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cư dân. Ngoài ra, hệ thống wifi cũng sẽ được triển khai trên toàn khu.

Danko City sẽ được lắp đặt hệ thống camera 24/24 và phủ sóng wifi trên toàn dự án.

Đại diện CĐT Danko Group cho biết: “Danko Group sẽ phát triển Danko City, không chỉ là một KĐT với không gian sống tiện nghi, mà còn là một cuộc sống không âu lo, được đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn, với những hỗ trợ về công nghệ và cả nhân lực bất cứ khi nào cần thiết”.

Kinh tế đi lên, đời sống của người dân vùng “đệ nhất danh trà” đã thay đổi tốt hơn. Nhiều người có nhu cầu được sống tại một KĐT đồng bộ với những tiện ích xứng tầm. Trong hành trình phát triển nâng tầm chuẩn sống, Danko City hứa hẹn sẽ trở thành một KĐT 5 sao, với hệ tiêu chuẩn sống 5T, sở hữu cộng đồng tri thức cao, một nơi giao thương sầm uất cùng một không gian sống sinh thái, an lành cho mọi cư dân.

Hiện nay, ngoài các yếu tố 5T trên, Danko City còn là dự án được 4 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Chính sách này sẽ góp phần giảm áp lực tài chính cho các khách hàng mong muốn sở hữu sản phẩm tại dự án.