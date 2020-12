Không tổ chức các hoạt động ngoài trời khi rét đậm

Theo đó, những ngày rét đậm, rét hại, tùy từng vùng sẽ có những điều chỉnh thời gian học cho học sinh để không phải đến trường quá sớm. Nếu học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Về chương trình học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại.

Giáo viên luôn chăm sóc cho giấc ngủ của học sinh đặc biệt trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ở những văn bản trước đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có quy định: Khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, học sinh tiểu học và mầm non sẽ được nghỉ học; từ 7 độ C trở xuống học sinh THCS được nghỉ học. Nhiệt độ chuẩn được xác định theo bản tin dự báo thời tiết trên Đài truyền hình Việt Nam lúc 6 giờ 15 phút.

Căn cứ vào thông tin này, Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các trường được phép quyết định cho học sinh nghỉ học. Nhà trường thông tin rõ quy định nghỉ rét tới tất cả học sinh và phụ huynh thông qua các phương tiện: Cổng thông tin điện tử của đơn vị, qua hệ thống tin nhắn, sổ liên lạc điện tử, qua loa truyền thanh của nhà trường, của phương, dán thông báo ở cổng trường.

Nhưng trong tuần qua, diễn biến thời tiết giá rét theo trình tự, buổi sáng nền nhiệt dưới 10 độ C, đến gần trưa lại tăng lên, thời tiết khô ráo. Nhiều phụ huynh phản ánh không nhất thiết để học sinh phải nghỉ học. Trong khi đó, nhà trường vẫn đảm bảo các điều kiện về phòng học cho học sinh. Trước những căn cứ này, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tham mưu UBND TP Hà Nội phương án cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống thấp một cách hợp lý.

Để phối hợp với ngành giáo dục trong những ngày này, phụ huynh cần nắm bắt thông tin thời tiết mỗi sáng sớm, đặc biệt với bậc học mầm non, tiểu học. Đồng thời, cập nhật thông báo điện tử từ giáo viên chủ nhiệm để việc đưa đón con được thuận lợi và đảm bảo sức khoẻ cho học sinh trong những ngày giá rét.

