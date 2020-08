Không tổ chức bắn pháo hoa tại lễ công bố TP Long Xuyên đạt đô thị loại I

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 2815/BVHTTDL-VP gửi UBND tỉnh An Giang đề nghị không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại sự kiện chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và lễ công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận TP Long Xuyên đạt tiêu chí đô thị loại I.

“Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước. Do đó, để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh An Giang không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại sự kiện chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Long Xuyên đạt tiêu chí đô thị loại I”, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch nêu trong công văn.

Trước đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 712/UBND- KGVX ngày 7/7/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng cho phép tỉnh này tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân sự kiện nói trên.